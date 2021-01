Alla lirica 20 milioni per sostenere i teatri colpiti dal Covid Dall’associazione delle fondazioni liriche apprezzamento per il decreto firmato da Franceschini

Tra i settori più colpiti dalla pandemia, e che ancora faticano a vedere il ritorno alla normalità, c’è quello dello spettacolo dal vivo, in particolare i teatri lirici che - Covid o non Covid – storicamente sono gravati da difficoltà nel mantenere un equilibrio economico-finanziario. Alle 14 fondazioni liriche italiane il ministero per i Beni culturali ha assegnato 20 milioni aggiuntivi di sostegno, con un decreto che si aggiunge a quelli a favore di cinema (25 milioni) e artisti e operatori dello psettacolo (10 milioni).

«Gli ultimi provvedimenti assunti dal ministro Dario Franceschini nei confronti dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo confermano l’attenzione che il governo ha avuto fin dall’inizio della pandemia anche per le realtà più fragili e a rischio del comparto», hanno commentato Francesco Giambrone e Fulvio Macciardi, presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche (Anfols).

«Esprimiamo sincero apprezzamento per l’attenzione manifestata con questo ultimo provvedimento che rappresenta un sostegno concreto alle fondazioni lirico-sinfoniche, anche per far fronte alla situazione drammatica legata alla perdita degli incassi da botteghino», aggiungono i presidenti.

Il provvedimento dimostra la considerazione nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche, secondo Anfols: «Nonostante l’estrema complessità della situazione, tutte le fondazioni si sono impegnate, sia nella fase della riapertura dopo il primo lockdown, sia in questa nuova condizione di chiusura dei teatri, per mantenere viva la propria funzione di servizio pubblico anche sfruttando al massimo le nuove tecnologie, al fine di garantire l'occupazione e gli artisti scritturati e di non perdere il rapporto con gli spettatori», concludono Giambrone e Macciardi.