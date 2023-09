Alla magica Punta Bianca che al tramonto diventa rosa e viola

Punta Bianca presto sarà una riserva a tutti gli effetti. Vincitrice sul suo passato di arrendevolezza nei confronti del poligono militare di tiro e di presidio dei finanzieri, adesso vi si reca chi è innamorato della costa più selvaggia, della colata di marna che la vestigia in pietra della caserma risalta anziché punirne la silhouette. Si può raggiungere il promontorio più abbacinante di Agrigento a piedi seguendo i sentieri di terra battuta e a cavallo. Una barchetta blu ricorda i naufragi degli immigrati come un'opera di land art: bagnarsi in questa cala sul fare della sera rappresenta un'esperienza degna degli argonauti.

