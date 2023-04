Alla Milano Design Week vanno in scena bellezza e benessere

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Presentazioni, installazioni e innovazioni: la bellezza e il benessere saranno protagonisti dal 17 al 23 aprile al Salone del Mobile e al Fuorisalone con una serie di eventi dedicati al design. Ecco i più interessanti

Aesop

In concomitanza con il Salone del Mobile, Aesop Brera a Milano ospiterà un’installazione che presenterà Gloam eau de parfum e le altre fragranze del brand. Per richiamare le note floreali e le sfumature speziate di Gloam, un’abbondante raccolta di fiori gialli di stagione si troverà sul bancone scultoreo del negozio, la cui luminosità sarà mitigata da un drappo di morbido lino tinto di zafferano, avvolto e sospeso. Create per tutte le menti curiose, indipendentemente dal genere, le fragranze Aesop stabiliscono un modo riflessivo e non convenzionale di creare profumi, traendo ispirazione da fonti diverse come un architetto favoloso o una terra desolata e verdeggiante. La novità si unisce alla linea Othertopias - sviluppata con Barnabé Fillion, frequente collaboratore di Aesop - che esplora gli spazi liminari, reali e immaginari. Gloam, in particolare, si ispira alla chaise longue o al divano, e all’introspezione che viene facilitata quando il corpo si abbandona al riposo, e avvolge chi lo indossa in note di mimosa, zafferano e iris.

Locherber

Concepite come vere e proprie architetture olfattive, le profumazioni d'ambiente personalizzano luoghi e momenti e, al pari di un complemento d'arredo, sono ormai diventate parte integrante di un interior concept. Per questo Locherber Milano, il marchio di home fragrances di lusso, presenta al Fuorisalone 2023 la prima Scent Design Week, evento diffuso che dal 18 al 23 aprile coinvolgerà alcune importanti location nei distretti più rappresentativi della settimana milanese dedicata alla creatività. Un vero e proprio percorso olfattivo che si snoderà per Milano coniugando design, profumi e artigianalità italiana. Locherber Milano, infatti, si impegna a preservare e diffondere l'autenticità del made in Italy, dalle fragranze al design dei diffusori in vetro verniciato a mano e nei vari modelli di tappi in materiali inediti, che richiamano l'arte decorativa classica o forme naturali.

Dalle note fresche e agrumate di Capri Azul, la fragranza che celebra la perla del Mediterraneo, protagonista nella boutique Locherber (corso Magenta), alle più fiorite e muschiate di Grigiomilano, la profumazione che celebra la capitale del design e della moda, scelta per la showroom Modulnova (corso Garibaldi); le note aromatiche e balsamiche di Out of Mind, che invitano a perdersi in un viaggio interiore, accoglieranno i visitatori dell'Atelier del Design di Andrea Castrignano (piazza del Tricolore), mentre quelle ambrate e legnose di Kashan Oudh saranno il pendant perfetto per le collezioni di tappeti orientali di Illulian (via Manzoni). La nuovissima showroom di Viva Porte (via Visconti di Modrone) sarà tenuta a battesimo dalle sfumature dolcemente speziate e legnose di Habana Tobacco; suadente e speziata Agathis Amber, con le sue note inebrianti e preziose, avvolgerà gli spazi del flagship di London Art (via San Marco). Gli aromi fruttati e fioriti di Klìnto 1817 diffonderanno un'allegra ventata di primavera nella showroom di Marazzi (via Borgogna), per Ceramiche Ragno (via Marco Polo), invece, le note enigmatiche e misteriose di Aramaik con i suoi sentori dolci e legnosi. E per sognare di passeggiare nei vicoli di Roma tra palazzi, fontane e le tentazioni della dolce vita, non resta che recarsi da Understate (via Francesco Crispi) e lasciarsi avvolgere dalle note fresche, agrumate e muschiate di Dolce Roma XXI.



Trussardi Parfums

Trussardi Parfums celebra la Design Week con Le Vie di Milano, la luxe collection dedicata ai quartieri più iconici del capoluogo meneghino realizzata da un pool di essenzieri a partire dal 2020 dopo aver tracciato una mappa olfattiva della città. Insieme con gli odori sono stati classificati lo stile, l'emozione e le abitudini milanesi fino a ottenere nove fragranze unisex. L’Ultima aggiuntasi nel 2023 è District of Nolo.