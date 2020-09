Alla Mostra di Venezia sbarca “Mila”, film sulla pandemia e sulla memoria Primo lungometraggio proiettato all'interno della sezione Orizzonti, «Mila» è un film in cui si ritrovano molti elementi tipici del cinema greco di Andrea Chimento

Primo lungometraggio proiettato all'interno della sezione Orizzonti, «Mila» è un film in cui si ritrovano molti elementi tipici del cinema greco

2' di lettura

Un'opera prima scuote la Mostra di Venezia: «Mila» del neoregista greco Christos Nikou è un film che potrebbe far discutere a lungo, soprattutto per la scelta del soggetto di partenza.

Una pandemia globale ha causato un'improvvisa amnesia: Aris, un uomo di mezza età, si ritrova coinvolto in un programma di recupero pensato per aiutare i pazienti a costruirsi una nuova identità. Aris passa così le sue giornate svolgendo dei compiti utili a creare dei nuovi ricordi e documentarli con una macchina fotografica.

Primo lungometraggio proiettato all'interno della sezione Orizzonti, «Mila» è un film in cui si ritrovano molti elementi tipici del cinema greco contemporaneo: possono venire infatti subito in mente le opere di Yorgos Lanthimos, l'autore ellenico più celebre.

Non a caso Nikou aveva lavorato come assistente proprio in «Dogtooth», film del 2009 arrivato solo recentemente nelle sale italiane, che rappresenta uno degli esiti più significativi di tutta la carriera dello stesso Lanthimos.

Nikou, che in seguito è stato anche assistente di Richard Linklater per «Before Midnight», sembra però essersi ispirato soprattutto a «The Lobster» di Lanthimos, sia per il tema distopico di partenza, sia per la gestione di una curiosa storia d'amore.