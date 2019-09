Alla programmazione economica di Palazzo Chigi arriva il senatore pugliese esperto di Ilva di Mariolina Sesto

Ecco il Conte bis, 21 ministri: 10 M5S, 9 Pd, un Leu, un tecnico

2' di lettura

Il tarantino Mario Turco, senatore M5S, approda alla casella”nevralgica” di sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione Economica e agli Investimenti. Un ruolo chiave nell’esecutivo di Conte. il professore occuperà infatti uno degli uffici più importanti di Palazzo Chigi.

Professore all’università del Salento

Cinquantuno anni, Turco è professore di Economia aziendale presso il dipartimento di Scienze dell'Economia di Unisalento ed è anche dottore commercialista e revisore dei conti. Dal marzo 2018, eletto nel collegio di Taranto, è al Senato come componente della Commissione Finanze e Tesoro e della Commissione di Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti.

Nella sua attività a Palazzo Madama, molti gli interventi in favore dell’ex Ilva, per la quale ha chiesto, con una proposta che lo vede come primo firmatario, l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Si è inoltre battuto per limitare l’immunità penale dei vertici dello stabilimento siderurgico. Mario Turco è stato anche relatore del decreto legge sulla proroga dei tempi di vendita di Alitalia nel maggio 2018.

La tassa sui raiders

Negli ultimi tre mesi Turco si è battuto per la proposta di una nuova forma di tassazione sulle transazioni finanziarie, la tassa sul cosiddetto “high frequency trade”. Inoltre è tra i Cinque stelle uno degli esponenti più favorevoli ad una politica economica espansiva e all’uso del deficit per rilanciare gli investimenti. Oltre ad essere riuscito ad avere un canale diretto con il premier Conte (più di tutti gli altri parlamentari pugliesi), nella fase gialloverde è stato a contatto diretto con Lorenzo Fioramonti soprattutto sul tema degli incentivi per invetimenti in ricerca e università.