Alla ricerca di 90mila lavoratori entro la fine dell’anno. Ecco le 30 figure più richieste

Anche il lavoro in somministrazione quest’anno ha risentito fortemente del lockdown e dell’emergenza Covid. Tra gennaio e agosto il saldo tra assunzioni e cessazioni registrato dall’Inps segna -79.700 rapporti di lavoro in somministrazione, contro i +45.679 dello stesso periodo del 2019, e agosto -18.900. In presenza di una congiuntura economica negativa, e del blocco dei licenziamenti le aziende hanno ridotto i costi intervenendo dove potevano intervenire senza rischiare contenzioso o sanzioni, non confermando i contratti a tempo alla scadenza. Tra gli occupati in somministrazione, quelli con contratto a tempo determinato lo scorso mese di luglio (ultimo dato dell’osservatorio di Assolavoro Datalab) erano 271mila, contro i 361mila circa di luglio del 2019, mentre gli assunti a tempo indeterminato questa estate erano quasi 98mila contro i 76mila di luglio 2019. Prosegue dunque un trend, che vede una maggiore presenza di tempi indeterminati nelle agenzie per il lavoro. Per le ore lavorate si è passati da 44,5 milioni di ore di luglio del 2019 a 32,6 milioni di quest’anno (per i contratti a termine) e da 11,8 milioni di ore del 2019 a 14,7 milioni di ore di luglio del 2020 (per i contratti a tempo indeterminato).

Farmaceutica e digitale

I dati migliori in questi mesi e più promettenti riguardano i settori farmaceutico e parafarmaceutico, digitale in generale e specificamente per uso sapiente di piattaforme di comunicazione e formazione a distanza, la produzione alimentare, la grande distribuzione organizzata, gli sviluppatori e esperti di intelligenza artificiale, i servizi alla persona (colf, badanti), gli addetti ai sistemi di rilevazione e controllo, gli addetti a pulizie e sanificazioni. C’è qualche segnale di moderata ripresa nell’edilizia - per gli operai edili più specializzati - e continua a manifestarsi una discreta domanda di conduttori e trasportatori specializzati in consegne e di addetti ai carrelli elevatori per la logistica.

Quest’anno tra i lavoratori hanno tenuto meglio coloro che hanno un titolo di studio più alto e una professionalità più tecnica, tra le aziende hanno reagito meglio le aziende medio e grandi, maggiori sofferenze si sono avute per le imprese minori. Quanto ai settori, i 374mila occupati in somministrazione (in questo caso i dati di Assolavoro Datalab riguardano il secondo trimestre 2020) lavorano in prevalenza nei servizi (49,6%) e nell’industria (47,1%), seguono le costruzioni (3,3%). Nella distribuzione territoriale degli occupati in somministrazione il 41% è nel Nord Ovest, il 29,9% nel Nord Est, il 16,3% nel Centro, il 10,2% nel Sud e il 2,6% nelle isole. Prevalgono di gran lunga le donne (60,7%) sugli uomini (39,3%), e i giovani (il 52% ha tra 18 e 34 anni contro il 48% che ha 35 anni e oltre). Quanto al livello di istruzione, il 59% è in possesso di licenza media o titolo di istruzione professionale, il 34,2% di diploma, il 6,8% di laurea.