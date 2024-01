Alla ricerca di alci con pranzo nel wilderness camp

Appena fuori dal piccolo villaggio di Svansele, nelle profonde foreste a ovest di Skellefteå, lo Svansele Wilderness center offre diverse occasioni di scoperta. In inverno un gran numero di alci si aggira per le foreste della zona ed è emozionante cercare di avvistarle durante un giro in motoslitta. Il pranzo a base di alce, renna e salmerino artico viene cucinato sul fuoco vivo in mezzo alla foresta. E’ anche possibile partecipare ad una visita guidata per scoprire una collezione di animali selvatici imbalsamati, unica nel suo genere, con oltre 680 animali della fauna locale presentati in diverse sale suddivise in base alle diverse stagioni.

