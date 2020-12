Alla ricerca dote da 23 miliardi di euro in 7 anni

PNR E RECOVERY PLAN Loading...

IL PIANO RICERCATORI DA 3.300 POSTI Loading...

Dopo aver riassunto i risultati del Pnr precedente (2015-2020) il paper arriva alle novità da mettere in campo. Ne evidenziamo tre. In primis, la rimodulazione delle procedure di assegnazione dei fondi sulla falsariga di quella usate per le risorse Ue, perché oggi tra il bando e la firma del contratto servono 2,5 anni per i progetti nazionali contro un time to grant di 8 mesi per quelli europei.

In secondo luogo, la previsione di un piano ad hoc per la «scienza aperta» che non consiste solo nella condivisione dei risultati delle ricerche ma anche nella diffusione degli ecosistemi dell’innovazione dove università, enti di ricerca e imprese possano fare incontrare ricerca di base e ricerca applicata. Al terzo posto, la trasformazione di ricercatori e tecnologi in «manager della ricerca» a tutto tondo.

Gli ambiti di intervento

Sei invece i grandi «ambiti» di intervento del Pnr 2021/27 (ognuno diviso in varie sottosezioni) che si intersecano con il Recovery Plan e che elenchiamo soltanto: Salute; Cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell’inclusione; Sicurezza per i sistemi sociali; Digitale, industria, aerospazio; Clima, energia, mobilità sostenibile; Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente. Per il ministro, «valorizzare le ricadute utili al mondo dell’industria e della società, con una logica trasversale, che coinvolga anche le scienze umane e sociali, significa anche dar vita ad un nuovo modello di sviluppo sociale che renda centrale il ruolo delle ricercatrici e dei ricercatori italiani che operano tanto nel pubblico quanto nel privato».

Leggi anche 209 miliardi di fondi Ue per l’Italia: la scommessa per la ripresa in 8 punti chiave

Il piano ricercatori

Siccome nelle intenzioni di Manfredi la ricerca pubblica, innanzitutto universitaria, è un asset centrale ci sono altre due novità da segnalare. Una già operativa: lo sblocco di 3.300 assunzioni di ricercatori di tipo B (a tempo determinato ma con prospettive di cattedra) che si sommano ai 1.600 sbloccati a maggio (più 1.000 negli enti pubblici); l’altra in fieri: le 2mila promozioni da ricercatore di tipo b , appunto, ad associato previste dalla legge di bilancio 2021. Riuscirci significa azzerare le liste d’attesa degli aspiranti prof di seconda fascia.