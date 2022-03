Alla ricerca del giusto equilibrio del portafoglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono una cliente Intesa Sanpaolo, vi scrivo per avere un consiglio ho un patrimonio totale di 120.000 euro di cui 80.000 liquidi e 40.000 ripartiti nel seguente modo: il 31,83% così ripartite in azioni De Longhi, Stellantis, Bper, Saipem prese prima della scelta di vendere o di raddoppiare quanto investito, il 12,79% BTpfit scadenza 2037, Usa 15-45, 23,14% in 2 polizze vita Doppio centro, e il 32,24% in fondi global Esg 5006/26, fondo materie prime.Vorrei chiedervi se sono ben bilanciata ed eventuali...