Alla ricerca delle imprese Stelle del Sud: al via la prima edizione del ranking

Dopo le classifiche delle Fastest growing companies europee con il Financial Times e dei Leader della crescita con Il Sole 24 Ore, la società di ricerca e analisi internazionale Statista e Il Sole 24 Ore lanciano un nuovo ranking: Stelle del Sud Italia 2024, alla scoperta delle aziende del Mezzogiorno e delle isole maggiori che stanno creando valore economico con fatturati in aumento e valore sociale condiviso mediante l'aumento dell'occupazione e la valorizzazione dei giovani.

La nuova classifica intende dare visibilità a imprenditrici, imprenditori, manager, lavoratori e loro partner (pubblici e privati) che con audacia, determinazione e talento hanno trasformato le sfide di fare impresa in un contesto geopolitico e locale complesso in opportunità. Per questa nuova iniziativa (la quinta della loro collaborazione) Il Sole 24 Ore e Statista, mossi dalla passione per l’innovazione e l’eccellenza imprenditoriale, hanno quindi nuovamente unito le forze, alla ricerca di straordinarie storie di successo di solito lontane dai riflettori della cronaca.

Perché candidarsi

Questo ranking non si limiterà infatti a valutare i risultati di bilancio delle aziende, ma si concentrerà anche sulla loro capacità di essere un laboratorio di innovazione e sviluppo, di avere un impatto significativo sul territorio, di contribuire allo sviluppo socio-economico della macro-area. Le aziende con le migliori performance dal 2019 al 2022 avranno l’opportunità di essere inserite nel prestigioso ranking delle Stelle del Sud Italia 2024, che godrà di una vasta visibilità. Il Sole 24 Ore, infatti, pubblicherà un approfondimento su carta e online dedicato alla ricerca, con una sezione interattiva digitale e il link a tutti i siti aziendali, a marzo 2024 e non mancheranno iniziative di marketing e comunicazione a supporto del lancio.

Tutti i partecipanti che dichiareranno i loro dati di fatturato, indipendentemente dall’inserimento nella classifica finale, avranno l’opportunità di ricevere, come ringraziamento per la loro partecipazione, un account della durata di due settimane per l'accesso al database completo di Statista con oltre 18mila fonti.

Le aziende incluse nella lista avranno la possibilità, se lo desiderano, di acquistare il diritto di utilizzare il logo del premio nei propri materiali di marketing e comunicazione, sfruttando al massimo questo prestigioso riconoscimento. Ciò costituirà un'occasione preziosa per far conoscere il successo delle imprese premiate a potenziali partner commerciali, clienti e investitori.

Chi può candidarsi

Possono candidarsi le aziende indipendenti (o controllata da una holding di investimenti), fondate prima del 2020, con un fatturato di almeno un milione di euro nel 2019, i requisiti di onorabilità ex art. 80 del Dlgs. 50/2016 e la sede legale in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.Per avanzare una candidatura, basta registrare l'azienda online nel sito dedicato con il bando e con tutte le informazioni sull'iniziativa, entro il 22 settembre 2023. Bisogna poi inviare una dichiarazione di veridicità e di dati aggiuntivi firmata dall'amministratore delegato o dal Cfo e i bilanci dell’azienda solo per gli anni 2019 e 2022 (alla mail stelledelsud@statista.com).

La candidatura non prevede alcun gettone d'ingresso, al pari delle altre liste realizzate da Statista e dal Sole 24 Ore da anni: Leader della crescita, Leader della sostenibilità, Campioni dell'export e Studi legali dell'anno.

L'invito a partecipare

Dal canto suo, Statista avrà anche un ruolo proattivo nella ricerca delle candidature: effettuerà una preselezione esaminando le migliaia di imprese nei database pubblici e proprietari su cui lavora e invierà una lettera firmata anche dal Sole 24 Ore di invito a partecipare alle imprese ritenute candidabili. Le aziende che riceveranno la lettera farebbero bene a candidarsi, perché hanno forti probabilità di entrare in lista (a costo zero). «Il nostro team di ricerca in Germania, composto anche da alcuni italiani, come me – spiega l'analista di Statista Lisa Dei – analizzerà le aziende in base a diversi Key performance indicator (Kpi): crescita del fatturato, capacità di attrarre e trattenere i dipendenti e i giovani in particolare, livello di innovazione e investimenti. L'obiettivo è creare una lista di almeno 150-200 imprese, ma potrebbero essere in più o in meno in base al livello e al numero delle candidature. Auspichiamo un'ampia base di candidati, perché, a giudicare dalle classifiche dei Leader della crescita e dei Campioni dell'export, siamo certi che il magnifico Mezzogiorno d'Italia, la Sicilia e la Sardegna stiano esprimendo eccellenze imprenditoriali fuori dai radar ma di alto profilo, in termini di innovazione, startup, giovani di talenti, prodotti eccellenti e di grande appeal per i mercati esteri».