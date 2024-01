Alla ricerca dei luoghi d’acqua

Fuga dal caldo torrido: un imperativo per più della metà degli italiani, nel 2024, sarà quello di viaggiare verso destinazioni dove rinfrescarsi e rigenerarsi, mentre il 41% sarà direttamente influenzato dal cambiamento climatico al momento di pianificare le prossime vacanze. L’effetto previsto? Un aumento consistente dei viaggi verso luoghi ricchi di acqua, dove le temperature sono più sopportabili, mentre l’immersione consapevole è avviata a diventare rapidamente la futura versione mainstream della meditazione. Il risultato? La ricerca del benessere renderà più popolari i viaggi per praticare lo yoga galleggiante, i bagni sonori in acqua e la terapia del ghiaccio, senza dimenticare gli hotel sottomarini, dove l’acqua sarà lo scopo principale del soggiorno.

