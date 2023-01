I segreti di Perdasdefogu, il paese con la più alta percentuale di centenari al mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla ricerca dei segreti della longevità tra i centenari di Perdasdefogu. Perché nel paese dell'Ogliastra, in Sardegna, entrato due volte nel Guinnes dei primati per il più alto numero di centenari e la famiglia più longeva del pianeta, si indagano i motivi della lunga vita. E si studia quel punto di forza del paese il cui nome in sardo significa Pietre da fuoco, in riferimento alle alle pietre calcaree utilizzate per le fornaci per la produzione di calce.

Otto centenari su 1740 residenti

Gli abitanti del paese che conta 8 centenari su 1740 residenti, cui si somma una donna che vive a Milano e la famiglia più longeva del pianeta (in una proporzione di uno ogni 250) e 40 over 90, sono al centro del progetto “Perdas - with Extreme resources during ageing in Sardinia”, promosso da Comunità Mondiale della Longevità - Cmdl- e Ierfop.

Dalla campagna alla cucina

Obiettivo del progetto, che si sviluppa attraverso una serie di interventi e testimonianze, è quello di mettere in evidenza la salute fisica e mentale dei centenari. Perché chi ha superato il secolo di vita o si avvicina, molto spesso, continua a compiere gli stessi gesti del passato. Dal lavoro in campagna a quello in cucina. «Naturalmente oltre ad esaminare gli stili di vita, l'alimentazione sana e il tempo trascorso in campagna all'aria aperta - chiariscono i promotori ci si soffermerà sugli aspetti psicologici».

Vivere bene e a lungo

Il viaggio nella vita dei centenari, a cui collabora Donatella Petretto, professoressa associata di psicologia clinica dell’Università di Cagliari permetterà poi di “esplorare” le ragioni profonde del viver bene e a lungo in questo centro dell’ Ogliastra, attraverso i più moderni strumenti di indagine e studio della psicologia clinica dell'invecchiamento.

Il progetto

Roberto Pili, medico e ideatore del progetto e responsabile della Comunità per lo studio della longevità, racconta con entusiasmo l'esperienza che durerà due anni e si condurrà nel paese dell'Ogliastra.