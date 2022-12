Alla ricerca della valigia perfetta. Per volare o per una gita fuoriporta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo due anni di grande incertezza, queste vacanze natalizie tornano a essere all'insegna della possibilità di viaggiare: con le recenti riaperture delle frontiere di Nuova Zelanda, Giappone e Bhutan, pressochè tutte le destinazioni sono adesso raggiungibili. Torniamo a muoverci, con la valigia e gli accessori giusti che uniscono eleganza e comfort. Scelte maneggevoli e salvaspazio, per trasportare tutto l'occorrente, che si tratti di una settimana sulla neve, di una fuga in una capitale europea o un soggiorno ai tropici. Le valigie sono di nappa, canvas o policarbonato. O rigide o soft, con manici e finiture preziose. Se si adattano alle cappelliere, come bagaglio a mano, hanno particolari ricercati, mentre quelle da imbarcare sono resistenti e si vestono dei materiali più innovativi per parare gli urti. E poi borsoni, weekender, ma anche accessori complementari per muoversi equipaggiati, come le borracce in pelle, una scelta eco. Sono un passepartout: da abbinare ai look quando si viaggia per lavoro, si possono adattare a vacanze leisure. Perché se per quasi tre anni la possibilità di spostarsi è stata ridotta, maison e pelletterie hanno continuato a disegnare, sperimentare e sognare modelli nuovi. È il tempo di scegliere quello che si addice di più alla nostra prossima meta.