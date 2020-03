Alla riscoperta delle novelle di Federigo Tozzi Per Romano Luperini è «fra i quattro o cinque maggiori romanzieri italiani del secolo» di Alberto Fraccareta

3' di lettura

Difficile trovare oggi un autore così rugoso e al contempo lirico come Federigo Tozzi (1883-1920). L'attestazione più vera di questa senesità rude e fragorosa, di questa scorza stilistica brusca e implacabile è data — oltreché da due capolavori del calibro di Con gli occhi chiusi e Tre croci, l'uno celebrato dalla critica, l'altro dal pubblico — da Le novelle (a cura di Glauco Tozzi, con un saggio introduttivo di Luigi Baldacci, nota all'edizione di Marco Marchi, «BUR» Rizzoli, pp. 1008, € 20).

Pubblicate originariamente su riviste e in raccolte parziali (si ricordi Giovani e L'amore), dei 120 scritti — di cui 42 inediti — toccò a Glauco Tozzi, figlio dello scrittore, approntare «l'elaborazione di un organico progetto di edizione moderna e la sua impegnativa realizzazione» (Marchi). La prima stampa completa vide la luce da Vallecchi nel 1963.

È tutt'oggi insuperata (e insuperabile) filologicamente, per l'acribia con cui il curatore assestò il materiale, suddividendolo in sette sezioni con un affidabile termometro cronologico, capace di segnalare l'entelechia e le evoluzioni interne alla scrittura, e un commento ricco di riferimenti sulla genesi dei racconti (Notizie sulle novelle di Federigo Tozzi).

Per lungo tempo snobbata o letta a corollario dell'opera romanzesca, la produzione novellistica ha cominciato ad acquisire rilievo dalla fine degli anni Ottanta con il giudizio tranchant di Luigi Baldacci, per il quale essa rappresenta la «punta di diamante», «l'aspetto forse culminante di tutto il lavoro tozziano» (Movimenti determinati da cause ignote), fino all'icastica e sbalorditiva affermazione di Pier Vincenzo Mengaldo, «certi suoi racconti sono superiori a quelli di Kafka».



Attento lettore di William James e Pierre Janet, simbolista d'elezione (e non verista o naturalista, come spesso è stato presentato) e psicologista raffinato, convertito al cattolicesimo nel '13, Tozzi mostra in Il ciuchino o Pigionali quel «momento metastilistico» che più gli è proprio, come sottolinea Baldacci, ossia il «primitivismo». Di qui certi lessicalismi bruniti, certe osservazioni al princisbecco, così alla ricerca dell'elementare, del chiaro spirituale da essere ispirate forse da s. Bernardino («basta leggere una qualsiasi delle sue novellette, per sentire in noi una specie di evidenza», scrive in Realtà di ieri e di oggi).