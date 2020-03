Alla Salver di Brindisi sfida da 480 milioni sulle ali dell’high tech

Quanto all’Airbus A220, per la Salver si tratta di un portafoglio ordini stimato a tutto il 2027 fino a quasi 480 milioni di euro, portafoglio che potrebbe crescere ulteriormente per effetto della potenzialità di mercato che la multinazionale aeronautica conta di triplicare dalle quasi 2.000 unità originariamente previste fino alle 7.000 nell’intera vita commerciale del velivolo commerciale.

«Quello di Airbus è un contratto senza scadenza, che sarà in vigore per tutta la durata commerciale del veicolo, quindi da 30 a 50 anni - spiega Andrea Ventura, cfo del gruppo Magnaghi-Salver - il primo velivolo è stato consegnato nel 2015 e proseguirà presumibilmente fino al 2050 e oltre». Per Salver il programma A 220 è dunque decisivo come supporto alla propria crescita e rappresenta anche il primo «build to spec» ossia il primo in cui l’azienda ha la piena responsabilità del design, testing, produzione e certificazione di spoiler multi-funzione, flap interni ed esterni e porte carrello.

Nel sito brindisino - occupa 320 addetti che saliranno a 354 nel 2021 - vi è un costante investimento in ricerca e sviluppo tecnologico che è indispensabile per garantire precisione e controllo del processo produttivo, finalizzato alla riduzione dei tempi e dei costi. La Salver poi punta a un aumento della quota sul fatturato di prodotti con tecnologia proprietaria (che crescerà fino a 60 milioni attesi nel 2022 contro i 28 previsti quest’anno), tutti di elevata complessità tecnologica e con limitata capacità di concorrenza sul mercato internazionale.

Per questo l’azienda, fin dalla sua fondazione nel 1970, continua a investire in R&S e sperimentazione per conservare il suo vantaggio competitivo rispetto a concorrenti con minori capacità tecnologiche e produttive ma più aggressivi quanto ai costi, rimanendo partner diretto di gruppi internazionale del peso, fra gli altri, di Leonardo spa (ex-Alenia Aermacchi), Airbus e Collins Aerospace.

Per questo utilizza ogni possibile supporto sia governativo che regionale, come per i contratti di programma co-finanziati dalla regione Puglia. L’ultimo in ordine di tempo si chiama “Irene” e punta allo sviluppo di materiali avanzati e di tecnologie innovative in grado non solo di realizzare componenti monolitici altamente integrati in minor tempo e a un minor costo, ma anche di riparare grandi strutture in composito, a seguito di danneggiamento in esercizio, attraverso l’ottimizzazione e personalizzazione del design della riparazione.