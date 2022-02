Alla Sapienza sei giorni di vaccinazioni per studenti fuori sede e stranieri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via sei giornate dedicate alla vaccinazione anti Covid per gli studenti residenti in regioni diverse dal Lazio e per gli studenti che provengono da Paesi esteri. L’iniziativa dell’Università Sapienza di Roma ha preso il via mercoledì 2 febbraio, con la prima giornata, alla quale seguiranno quelle del 3, 4, 9, 10 e 11 febbraio, dalle 14 alle 16, a Roma, presso il presidio odontoiatrico “George Eastman” di Viale Regina Elena, 287b.

L’impegno dell’ateneo

«Continua l'impegno di Sapienza sul fronte sanitario a fianco degli studenti, con una nuova opportunità di accedere alla massiccia campagna vaccinale in corso - ricorda la Rettrice Antonella Polimeni -. Come università stiamo lavorando in grande sinergia con la Regione Lazio e stiamo già offrendo l'opportunità ai nostri iscritti e ai dipendenti di effettuare dei tamponi ai quali può seguire un eventuale percorso di sorveglianza medica presso i nostri policlinici universitari. Ora - prosegue Polimeni - in questa fase della pandemia, la priorità è che le somministrazioni di vaccino raggiungano il maggior numero possibile di persone e questa iniziativa va proprio in questa direzione».