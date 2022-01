Alla Scala il mezzosoprano Waltraud Meier

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Teatro Trianon a Forcella, inaugurato nel 1911 dalla celebre commedia “Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta, ha ospitato tutti i principali artisti della scena teatrale e musicale partenopea del Novecento, da Totò a Mario Merola, con le maggiori famiglie teatrali, dai De Filippo ai Viviani, dai Fumo ai Maggio. Adesso è dedicato alla grande tradizione della canzone napoletana. Alla Scala invece tutt'altro genere, con il saluto all'Italia della grande mezzosoprano tedesca Waltraud Meier.



Napoli

Il 2 al Teatro Trianon Rosa Chiodo dà il benvenuto al nuovo anno con un concerto dedicato alla figura di Cenerentola. Per la giovane e brava interprete la favola popolare rimanda pienamente a Napoli, che per l'artista è «una città bella, romantica e spesso maltrattata». «La figliastra più famosa al mondo ha forse origini partenopee perché prima, ma molto prima di Walt Disney, il nostro Gianbattista Basile parlò di lei in una sua fiaba – spiega il regista Paolo Caiazzo: e, allora, “Cenerentola è nata a Napule”, o forse Cenerentola è Napoli, ma la cosa certa è che in molte donne di Napoli c'è il sogno, la forza e la magia di Cenerentola».

Loading...

Milano

Il 9 alla Scala il grande mezzosoprano,Waltraud Meier, di casa alla Scala dal 1987 e protagonista di sei inaugurazioni, sceglie il Piermarini per l'ultimo recital nel nostro Paese: con un programma ben impaginato di ambito austriaco, Lieder di Bruckner (di raro ascolto), Mahler, Rott (pure non frequente, molto apprezzato da Mahler e Bruckner), Wolf. Assieme al basso Günther Groissböck. “Non c'è teatro più adatto della Scala per salutare l'Italia – commenta il mezzosoprano - dove tornerò comunque in altre vesti, sicuramente da spettatrice. A Milano ho tanti bei ricordi lungo 35 anni di spettacoli. Indimenticabili sono per me le inaugurazioni con Parsifal, Die Walküre, Tristan und Isolde. Per non parlare di Wozzeck, di Fidelio e di tantissimi concerti”.

Torino

Il 5-7 all'Auditorium Toscanini il direttore Daniele Gatti e l'Orchestra Rai interpretano la Sinfonia n.9 di Bruckner, assieme a pagine dal Parsifal di Wagner. Il direttore milanese ha debuttato con la formazione nel gennaio 2020, con la Nona Sinfonia di Gustav Mahler. Due anni dopo, in diretta su Radio3 e in live streaming sul portale di Rai Cultura, Gatti presenta un'altra pagina estrema, quasi un testamento spirituale: la Sinfonia n. 9 di Anton Bruckner, affiancata da una scelta di parti sinfoniche tratte dall'ultima opera di Richard Wagner: Parsifal.