Alla Scala dei Turchi, il panettone di Agrigento che riempie di ammirazione

La Scala dei Turchi è una pachiderma in marma felice di stare a mollo nell'azzurro del Mar Mediterraneo. Bianca o grigia a seconda della rifrazione della luce, raggiungibile da una discesa arzigogolata sul fianco sinistro di questo panettone un po' lunare oppure in ape calessino, abbaglia per la sua forma curiosa e anche buffa, per le calette a mezzaluna, per i massi piatti affioranti dall'acqua come tasti di un pianoforte. Trascorrere una giornata assistendo alle sue metamorfosi, magari dai lettini bio design del Lounge Beach, anche mangiando piatti di pesce freschissimo, soprattutto i gamberi rossi, regala sensazioni indimenticabili. In canoa o con una piccola imbarcazione si può arrivare sino alle Pergole, altra baia paradisiaca.

