Alla scoperta di 100 borghi con la “Caccia ai tesori arancioni”

Cittadina di Arona, sul Lago Maggiore sponda Piemontese (Marka)

Domenica 6 ottobre si può partecipare alla più grande caccia al tesoro d'Italia per conoscere storie, persone, monumenti e piccole curiosità custodite in luoghi poco noti. Il Touring Club Italiano invita a visitare 100 piccole eccellenze dell'entroterra con la “Caccia ai Tesori Arancioni”. Ciascuno dei 100 comuni coinvolti offrirà un percorso unico, in 6 tappe che, attraverso vari indizi, condurrà i partecipanti alla scoperta non solo di luoghi ma anche di persone, tradizioni e sapori. Per partecipare basta scegliere il borgo e iscriversi sul sito tesori.bandierearancioni.it. La bandiera arancione è un marchio di qualità turistico-ambientale assegnato ai borghi eccellenti dell'entroterra con meno di 15 mila abitanti, che soddisfano più di 250 rigorosi criteri di valutazione.