Alla scoperta dell'America culturale e paesaggistica

Cinque itinerari cinque lontano dalle grandi città, per chi vuole fare una conoscenza “diversa” degli Stati Uniti andando oltre il richiamo di attrazioni consolidate come possono essere New York City o San Francisco. Il Nord America è da sempre una meta molto ricercata per gli italiani grazie a scenari culturali e paesaggistici unici al mondo e nella proposta messa a punto da Going (il tour operator di MSC Crociere) c'è per l'appunto la volontà di proporre esperienze di viaggio a stelle e strisce originali e con la formula “fly&drive. Il “Tour musicale del Grande Nord”, per esempio, tocca Detroit, Chicago a Boston allo scoperta delle leggende del jazz e blues, del rock underground e del genere garage. Il pacchetto “Sentieri segreti: strade secondarie, spiagge e bayou” porta da Austin a New Orleans passando per il Texas, la patria del country mentre la classica proposta dei Parchi nazionali è stata rivisitata per poter fare la conoscenza delle comunità indiane Navajo e Pueblos lungo il tracciato della Route 66. Si viaggia ancora a ritmo di note suonate dal vivo con “Radici musicali del Sud”, dallo storico quartiere Deep Ellum di Dallas ai luoghi di Sweet Home Alabama, mentre per gli amanti della costa atlantica il viaggio da non perdere è fra le caratteristiche cittadine del New England e le catene montuose del Vermont.

2/6 4/6 Menu