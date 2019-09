Alla scoperta della Bauhaus segreta tra i grattacieli di Tel Aviv Nella metropoli israeliana sono concentrati oltre quattromila edifici di stile Modernista, una densità unica al mondo che ha valso alla White City il titolo di patrimonio dell’umanità Unesco. Per il centenario della Bauhaus, il comune di Tel Aviv e la Germania hanno restaurato l’iconica Max-Liebling House, trasformandola in un punto di riferimento mondiale per i cultori della scuola di Dessau di Enrico Marro

Tel Aviv-Jafo Municipality

6' di lettura

È Tel Aviv la vera capitale Bauhaus. Nell’anno del centenario della scuola di Dessau, con relative celebrazioni soprattutto in Germania, pochi sanno che la maggior concentrazione di edifici della più importante avanguardia di design del Novecento non si trova in Germania ma a Tel Aviv, città già negli anni Trenta affamata di futuro, di spazio e soprattutto di un’identità contemporanea e distintiva. Sono oltre quattromila i palazzi che, tra gli anni Trenta e Cinquanta, hanno raccolto l'eredità dei maestri di Dessau per dare vita a un modernismo unico, con le sue linee semplici ed eleganti, i balconi a nastro e i giardini di sapore tropicale che abbracciano i visitatori. Quasi il simbolo di una nuova Israele, allora ancora sotto mandato britannico, pronta ad accogliere le migliaia di rifugiati dalla Germania nazista diventando la terra promessa dell'emigrazione ebraica.

A Tel Aviv c'è la maggior concentrazione mondiale di edifici modernisti, il che ha permesso alla “White City” di diventare nel 2003 patrimonio mondiale dell'umanità Unesco (foto Barak Brinker).

La Max-Liebling House torna a splendere

Per celebrare il centenario della “White City”, dal 2003 patrimonio dell’umanità Unesco proprio per la sua concentrazione unica di edifici modernisti, il Comune di Tel Aviv e la Repubblica Federale Tedesca (con uno sforzo congiunto di tre milioni di euro) hanno restaurato l’iconica Max-Liebling House, nel cuore della città. Trasformandola nel White City Center, punto di riferimento per i cultori dello Stile Internazionale dove convivono museo e spazi per esposizioni o conferenze, caffè e libreria, laboratorio e area per bambini, biblioteca per ricercatori e residenza per artisti.

L’edificio venne costruito nel 1936 su progetto di Dov Karmi, architetto di origine ucraina, come residenza privata appunto di Max Liebling, ebreo tedesco in fuga dalla Germania nazista. Per l’inaugurazione non a caso è stato scelto il 19 settembre, ovvero un 19.9.19 che avrebbe strappato un sorriso di complicità ai maestri Bauhaus.

Per il centenario della Bauhaus, il comune di Tel Aviv e la Germania hanno restaurato l'iconica Max-Liebling House, trasformandola in un punto di riferimento mondiale per i cultori della scuola di Dessau (foto Yael Schmidt).

Una Bauhaus mediorientale

Debitori dell’insegnamento di Le Corbusier ed Erich Mendelsohn, a Tel Aviv approdarono quattro dei circa settecento studenti che ebbero la fortuna di frequentare la Bauhaus: Arieh Sharon, Munio Gitai-Weinraub, Shmuel Mestechkin e Shlomo Bernstein. Assieme a loro, emigrarono nell’allora Palestina sotto mandato britannico decine e decine di architetti provenienti dalle università di tutt’Europa, sedotti dal Modernismo e dalla prospettiva di creare da zero una città ideale incarnandola nell’allora giovanissima Tel Aviv, fondata solo nel 1909.

Arieh Sharon, in particolare, rappresenta il simbolo della nuova Israele, degnamente celebrato l’anno scorso da una colossale esposizione proprio nella White City: cinquecento le opere esposte, frutto di cinque anni di ricerca coordinati da Eral Neuman, fondatore dell’Archivio di architettura Azrieli e di Open Source Architecture.