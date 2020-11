Alla scoperta della casa d’animazione di Steven Spielberg

Alla base del lavoro di Mazza e Soranna non c'è una prospettiva unicamente storica, ma fortunatamente un lavoro interpretativo, in cui si vanno ad analizzare le tematiche, le ossessioni e, soprattutto, lo stile che ha caratterizzato i film dal 1998 in avanti: in quell'anno uscirono i primi due lungometraggi della casa, «Il principe d'Egitto» e «Z – La formica».

Un percorso stimolante tanto per i ragazzi quanto per i genitori, che potrebbero così aiutare i figli nella comprensione dei livelli di lettura più profondi dei film d'animazione DreamWorks, che tanto di moda vanno anche tra i più piccoli.

Le saghe di grande successo

Oltre a dedicare un capitolo alla collaborazione con la Aardman Animation, gli autori riservano ovviamente ampio spazio alle saghe, vero e proprio fiore all'occhiello della produzione DreamWorks, anche in termini d'incasso.

Da quella “mostruosa” di «Shrek» a quella “di draghi” con «Dragon Trainer», passando per quella “bestiale” di «Madagascar» e quella “orientale” di «Kung Fu Panda», ogni saga ha un proprio capitolo, con stimolanti approfondimenti sull'analisi dei personaggi.

Collegato a questo, verso la conclusione il volume riporta alcune interessanti interviste, con protagonisti alcuni nomi di rilievo, che hanno prestato la loro voce a indimenticabili personaggi DreamWorks: Fabio Volo, Ale & Franz e Francesco Pannofino.

Ad arricchire il volume, va segnalata anche la prefazione di Manlio Castagna, autore di diversi libri e figura centrale del Giffoni Film Festival, la kermesse italiana più importante dedicata al cinema per ragazzi.

DreamWorks – Il lato chiaro della luna, Matteo Mazza e Simone Soranna

Bietti Heterotopia, Milano, 322 pag, € 22