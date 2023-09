Alla scoperta delle competenze necessarie per lavorare con l’AI

Come dovrebbe interpretare questa tecnologia un professionista delle Hr?

Lo scenario è sicuramente complesso, ma per affrontare le sfide che attendono la workforce il primo passo è trovare un equilibrio tra il fattore umano e l'intelligenza artificiale. L'ibridazione, infatti, sarà la via sostenibile sia per le aziende sia per i lavoratori: le prime dovranno essere in grado di formare le proprie persone per gestire al meglio le potenzialità dell'AI, compresa quella generativa, i secondi dovranno rafforzare queste skill ancora di più rispetto al passato per essere allineati alle innovazioni aziendali e alle richieste del mercato. Nel contesto attuale, in cui la forbice tra competenze possedute e skill richieste è sempre più ampia, la formazione svolge una funzione essenziale per l'impiegabilità delle persone e la competitività generale delle imprese. Per questo motivo siamo tutti chiamati a tenere il focus sull'apprendimento: gli individui per se stessi, sviluppando senso di responsabilità, abitudine e attitudine al self-learning, le organizzazioni costruendo contesti che favoriscano un apprendimento continuo e diffuso.

Meglio puntare su competenze tecniche o su soft skill per formare le persone a utilizzare gli algoritmi?

Bisogna distinguere tra chi progetta l'AI, che ha naturalmente bisogno di maggiori competenze hard, e chi la utilizza. È fondamentale comprendere che se l'intelligenza è artificiale, le skill per farla funzionare al meglio restano e resteranno quelle umane, e quindi le cosiddette competenze trasversali o soft, che oggi sono fondamentali e solide quanto quelle tecniche, seppur da implementare in una nuova ottica. Il pensiero critico, in particolare, è fondamentale per comprendere le limitazioni dell'AI, ed altrettanto importante per le aziende è la capacità di identificarne le possibili implicazioni etiche e sociali.

Come si allenano pensiero critico, adattabilità e creatività di un senior manager in ambito sales o procurement?

Si costruiscono e si allenano attraverso l'apprendimento continuo e diversificato nelle modalità e nelle metodologie: non solo formazione formale dunque, ma anche social e peer learning, coaching e counseling possono essere strumenti molto utili, soprattutto per i senior manager. Il segreto è essere open-minded, curiosi e desiderosi di imparare, e consapevoli che se blocchiamo le iniziative individuali per l'apprendimento blocchiamo anche la nostra carriera. È importante comprendere che queste skill possono aiutare le persone non solo a lavorare efficacemente con l'AI, migliorando per esempio la capacità di interpretazione dei dati, ma anche a rispondere alle richieste delle organizzazioni impegnate a creare ambienti di lavoro positivi e produttivi.

I leader di domani possono fare a meno dell'AI?

L'intelligenza artificiale fa parte di quei processi evolutivi inarrestabili e ineludibili con cui dover fare necessariamente i conti. Certamente dovremo approfondirne le evoluzioni, le potenzialità, i rischi e i pericoli, ma pensare di farne a meno è inutile: siamo già utenti dell'AI, pur non avendolo chiesto o scelto, fa parte dell'evoluzione tecnologica. Tanto vale, dunque, capire come utilizzarla al meglio e quanto prima, al fine di migliorare e/o efficientare processi ed evolvere come singoli e organizzazioni. Come leader va tenuta ferma la visione di impresa che si intende essere o diventare, centrata sul futuro, sui valori e sulle strategie su cui si vuole investire tempo ed energie. La sfida è proprio qui: trovare la chiave per evitare di subirla e per guidarla con l'obiettivo di perseguire il bene comune.