Alla scoperta dell’Alto Adige tra montagne, vigneti, piscine panoramiche e buon vino

Come al Preidlhof Luxury DolceVita Resort di Naturno nella zona vinicola Merano e dintorni, che offre piscina infinity di acqua salata a 36°C tutto l’anno e 3% di sale al quinto piano della Spa Tower, con vista sul gruppo Ortles-Cevedale; piscina sportiva calda con sistema di cronometraggio; vasca esterna panoramica, collegata all’hotel mediante un tunnel, che garantisce una temperatura di 34°C tutto l’anno. E ancora, una piscina esterna estiva con spiaggia di sabbia e una vasca relax anche per nudisti. Ce n’è anche una coperta con ambientazione che omaggia i favolosi anni 50. E poi ci sono vasca idromassaggio esterna con acqua salata, idromassaggio nella sauna Schwarzbrenner e quello esterno nel limoneto fra i profumi degli agrumi. Tutti con acqua a 36°C.

Gli amanti del vino possono visitare l'enoteca privata con oltre 400 etichette e la distilleria. Inoltre l’hotel organizza visite guidate nei vigneti con degustazioni presso i produttori di Riesling ed escursioni lungo la Via Vinum Venostis con tappa presso alcuni produttori vinicoli per le degustazioni in cantina.

Una piscina naturale con vista sul vitigno del Gewürztraminer è la proposta dell’Hotel Plattenhof di Termeno sulla Strada del Vino nella zona vinicola Bassa Atesina. La piscina panoramica outdoor è dotata di un sistema di filtraggio automatico naturale, per questo, pur essendo stata realizzata artificialmente, si è guadagnata il titolo di “piscina naturale”. L’acqua è riscaldata tutto l’anno e la piscina è immersa in un paesaggio naturale vicino al Lago di Caldaro. I vigneti che la circondano sono coltivati da oltre 400 anni dalla famiglia Dissertori e producono un ottimo Gewürztraminer, da degustare durante la vacanza.

Vista sui vitigni, oltre che sulle imponenti montagne e la città in lontananza, anche per la piscina esterna panoramica dell’Hotel Tenuta Pacherhof di Novacella nella zona vinicola Valle Isarco. Ci si può immergere nella vasca in acciaio con acqua senza cloro riscaldata. Il relax continua nella piscina interna con ugelli massaggianti e impianti controcorrente. L’hotel organizza su richiesta visite guidate nei vigneti e in cantina, dove si possono degustare i vini prodotti artigianalmente.

Infine il Weingut Klosterhof di Caldaro sulla Strada del Vino, nella zona vinicola Oltradige, stupisce i suoi ospiti con la sua Wine-Spa Sanus per Vitis con trattamenti a tema. Oskar e Hannes Andergassen organizzano su richiesta passeggiate tra le vigne del Pinot bianco “Trifall”, visite alla cantina e alla distilleria, assaggi di vini, distillati e prodotti tipici nella nuova sala degustazioni in legno d’acacia locale.