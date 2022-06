Alla scoperta dell’aquila delle Filippine a Davao

L’aquila delle Filippine, la più grande al mondo per lunghezza e superficie alare, è considerata l’uccello nazionale. Attualmente in pericolo di estinzione, è protetta in riserve come il sito Unesco Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary a Davao. Qui un trekking impegnativo è ricompensato da tanta biodiversità, con animali endemici che includono la maestosa aquila delle Filippine. Chi volesse studiare la biodiversità in un ambiente più protetto ha la possibilità di visitare il museo di scienze naturali all’interno della struttura. C'è anche la possibilità di fare uno stop al Philippine Eagle Center, una foresta pluviale privata a Davao City che cura e alleva l’aquila filippina in cattività.

6/9 8/9 Menu