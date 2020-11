Alla scoperta dell’intelligenza artificiale per business con l’assistente virtuale Dal 9 al 12 novembre online l’evento organizzato da Business Internationa

2' di lettura

Sarà totalmente digitale la terza edizione di Aixa, Artificial Intelligence Expo of Applications, l’evento dedicato al mondo dell’intelligenza artificiale per il business organizzato da Business International, divisione di Fiera Milano Media, dal 9 al 12 novembre.

Non si parlerà solo di Ai, che diventerà protagonista della uswer experince della tre giorni. L’evento sarà gestito completamente in digitale anche con l'aiuto di un'assistente personale smart che guiderà gli utenti in un viaggio futuristico che vedrà oltre 200 speaker di livello internazionale alternarsi su un palco virtuale per animare le oltre 100 ore di più di 70 sessioni e incontri formativi pensati per proporre una nuova digital culture.

In un mondo sempre più digitale parlare di analisi dei dati e gestione di portali di ecommerce, come di tracciamento delle merci, automazione, robotica, ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca e gestione omnicanale del phygital customer journey, diventa quasi obbligatorio.

Se la teoria, però, non ha solide esperienze applicative, difficilmente ottiene risultati. Così, ripensando proprio alla user experience di eventi che hanno radicalmente dovuto cambiare pelle in questi mesi, passando da contesti esclusivamente fisici ad atmosfere inevitabilmente digitali, anche Aixa ha deciso di trasformarsi, offrendo al proprio pubblico un contatto diretto con l'intelligenza artificiale in grado di creare un dialogo e interazione visiva con chiunque lo voglia.

Da una parte, così, nascono il nuovo look and feel del portale dedicato alla manifestazione e AISA, l'assistente virtuale, realizzata da QuestIT e basata su algoritmi di intelligenza artificiale, che accoglierà gli utenti del sito www.aixa.it, fornendo informazioni, rispondendo a domande e consentendo una gestione semplice e veloce della ricerca dei momenti di apprendimento e confronto più adeguati al professionista o all'appassionato di innovazione.