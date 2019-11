Alla scoperta del Diamante delle Creti Senesi

Il 9-10 e 16-17 novembre a San Giovanni d'Asso (SI), con la 34ª edizione della mostra mercato del tartufo bianco, si torna a celebrare il Diamante delle Crete Senesi . Tra gli eventi in programma, in questo centro medievale non lontano dalla Val d'Orcia, oltre alle degustazioni di tartufo, in abbinamento a Champagne, vini e altri prodotti del territorio, ci sarà mostra mercato con i banchi dei tartufai e quelli di tanti artigiani. E poi ,quasi d'obbligo, una tappa al Museo del Tartufo, unico nel suo genere, nel mondo.