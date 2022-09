Alla scoperta delle Hawaii più segrete con la designer Nicole Hollis

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ho da anni una casa alle Hawaii, sulla Big Island, ma è solo durante il primo lockdown che abbiamo deciso – io, mio marito e i nostri due figli – di trasferirci lì, prima che chiudessero i voli. È stata un'esperienza straordinaria, e ho ancora i colori dell'arcipelago dentro di me, anche adesso che siamo tornati a San Francisco e sull'isola andiamo solo per le vacanze o un long weekend. Mi ha sorpreso capire quanto abbia contato per me stare all'aria aperta, assaporare con calma ogni alba e ogni tramonto. Già, perché i colori del mattino sono emozionanti. A volte, anche adesso, quando siamo qui, ci svegliamo molto prima dell'alba, e andiamo a fare sup sull'oceano, per vedere il sole sorgere sopra il vulcano di Hanalei.

Hapuna Beach sull'isola di Big Island, alle Hawaii.

Sull'isola ci piace andare ai farmers market: frutta e verdura a chilometro zero, e in più pane e cosmetici naturali. Il mercato di Waimea, il mio preferito, è di sabato. Lì compro sempre qualche confezione di polvere di semi di moringa, che ha poteri antinfiammatori, è ricca di vitamine e non contiene caffeina, per preparare delle bevande calde. Compro anche del tè matcha. Tutto da Maruyama Jones Farm. Anche il caffè è prodotto localmente: le piantagioni più famose sono a Kona, e io scelgo quello di Makua Coffee Company.

Ma prima di andare al mercato faccio colazione: di solito uno smoothie e un caffè a casa. Oppure mi fermo al Four Seasons Resort di Hualalai, al loro Trading Company, il bar sulla spiaggia circondato dalle palme. Per pranzo andiamo da Shaka Tacoz a Captain Cook, un semplice furgoncino a bordo strada; oppure da Kohala Burger, che i bambini – hanno 11 e 8 anni – adorano, anche perché vende caramelle e dolcetti old style. A volte prendiamo un poke fresco (il piatto tipico hawaiano a base di pesce crudo, ndr) da Fish House, secondo me il migliore in città; o ci fermiamo dal food truck GJ's Huli Huli Chicken, a Waimea. Per chi ama il dolce, qualche indirizzo speciale: Two Ladies Kitchen a Hilo per il mochi, il gelato di Tropical Dreams Ice Cream, quello di Sweet Journey Café Vegan Ice Cream, ma anche i dolci e i biscotti di Donna's Cookies.