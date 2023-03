Alla scoperta degli hotel che hanno ospitato i più grandi poeti del passato

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Quando, nel 1993, Alda Merini vince il Montale, ritira il premio di 35 milioni di lire e decide di spenderlo andando a vivere all'hotel Certosa, vicino ai suoi Navigli, a Milano. Rimane finché può permetterselo: in poche settimane finisce i soldi, quasi tutti regalati agli amici e ai senzatetto. In quella stanza nasce il volume “Reato di Vita”. Nel 1845 una residenza nobiliare dei Principi Torlonia in zona piazza di Spagna, a Roma, si trasforma in un albergo, ribattezzato Hotel d'Angleterre per l'alta frequentazione dei visitatori britannici, tra cui Byron, Shelley e il poeta romantico John Keats, che lì ha trascorso gli ultimi anni della sua vita prima di essere sepolto nel cimitero Acattolico della capitale. A Parigi, quartiere Montparnasse, l'Hotel Istria ha ospitato, tra gli altri, Rilke, Tristan Tzara e Vladimir Majakovskij, come riporta una targa ancora leggibile sulla facciata: “Dans l'effervescence créatrice des années 1920, l'hôtel Istria accueillit, entre autres artistes…” e i nomi citati, e molti altri ancora.

In viaggio, in ritiro per scrivere, in missione, alla scoperta di una nuova città o terra, di passaggio oppure come residenza temporanea: esistono hotel che hanno ispirato e suggestionato i grandi poeti del passato. Stanze che hanno assecondato riflessioni, scatenato la fantasia, coccolato suggestioni, favorito intuizioni: hotel storici come pensioni modeste, sono stati casa per letterati di ogni epoca e luogo di ritrovo di circoli. In occasione della Giornata internazionale della Poesia, che ricorre il 21 marzo, ecco alcuni hotel che in passato hanno accolto poeti italiani e internazionali, e di cui è rimasta traccia.

Loading...

Partiamo da una fotografia del 1878. Ritrae un giovane Oscar Wilde (il primo da destra), sui gradini dell'Ashford Castle, dove soggiornò dal 4 al 12 ottobre. Ora il castello, che ha 800 anni, è un hotel 5 stelle del gruppo Beyond Green, ma ai tempi era la dimora di Lord e Lady Ardilaun della dinastia Guinness. La famiglia Wilde, che viveva a Merrion Square a Dublino, possedeva una casa per la villeggiatura vicino al castello e Oscar Wilde, durante l'infanzia, trascorse spesso le vacanze estive in zona. In quel periodo era in procinto di trasferirsi a Londra, dopo gli studi al Trinity College di Dublino e a Oxford.

©Ashford Castle

Nella capitale presto entrò nei maggiori circoli culturali e sociali. Qui, quello che è diventato il più famoso esteta inglese dell'era vittoriana era spesso ospite del Cadogan – ora di Belmond –, dove gli riservavano la stanza numero 118, che adesso fa parte della Royal Suite. Fu proprio in questa camera che venne arrestato il 6 aprile 1895. Aveva intentato una causa per diffamazione contro il marchese di Queensbury che si era opposto alla relazione di Wilde con suo figlio, Lord Alfred Douglas. Il processo rivelò prove che portarono al suo stesso arresto e processo per atti osceni, commemorato anche in versi da John Betjeman nel 1937. Al suo rilascio dalla prigione, Wilde partì per la Francia, per non tornare mai più in Irlanda e Gran Bretagna. Oggi la “sua” suite onora ancora il personaggio: un ampio e raffinato soggiorno e sala da pranzo con soffitti alti e un caminetto, oltre a un bagno in marmo dove, dalla vasca, si possono ammirare i Cadogan Place Gardens.