Alla scoperta della nuova scena gastronomica nell'ecclettica Aarhus

Le attrazioni culturali tra passato e futuro

Facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta, le attrazioni di Aarhus si possono visitare in un weekend. Come prima tappa è consigliabile l'ARoS Art Museum con il suo Rainbow Panorama dell'artista danese Olafur Eliasson. Si tratta di una passerella circolare in vetro che conduce al tetto del museo, del diametro di 52 metri, formata da uno spettro di colori diversi e che consente una vista a 360° di Aarhus e dell’area circostante. Passeggiando in circolo lungo la vetrata che cambia gradualmente colore, i visitatori possono ammirare il panorama più colorato del mondo. ARoS si basa sul concetto della Divina Commedia di Dante e, con il completamento dell’ampliamento del tetto previsto per quest'anno “The Next Level” creato dall’artista James Turell, il collegamento tra paradiso e inferno sarà completo. Nel seminterrato del museo, The 9 Spaces presenta opere di Bill Viola, James Turrell, Tony Oursler e Pipilotti Rist, tra gli altri. Il Moesgaard museum permette invece di tornare al passato in un contesto architettonico innovativo, visto che presenta la preistoria in modo molto creativo. Per farsi un'idea della vita danese tra il 1600 e gli anni 2000 è consigliabile la visita al Den Gamle By (la città vecchia), dove i visitatori sono accompagnati in un viaggio attraverso i grandi periodi della storia, grazie alla ricostruzione di ambienti e scene di vita del passato. Una parte del museo è animata da attori vestiti nello stile dell’epoca e che rievocano i mestieri tradizionali.

Dalla cattedrale al porto

La cattedrale di San Clemente ad Aarhus è una delle chiese più imponenti della Danimarca, con una guglia che raggiunge i 92 metri di altezza. La sua costruzione durò a lungo: la prima pietra fu posata nel corso degli ultimi decenni del 1100 ma per finire questa basilica in stile romanico furono impiegati 400 anni. Il Duomo si trova proprio di fronte al Teatro di Aarhus e il Museo delle navi vichinghe di Nordea Bank, a poche centinaia di metri dal porto della città. Il Randers Kunstmuseum offre invece esperienze artistiche grazie ad una ricca collezione di opere dei protagonisti dell’arte danese degli ultimi 200 anni. Tra le attrazioni del porto, c'è la biblioteca Dokk1 dall’architettura futuristica, progettata da Schmidt Hammer Lassen Architects, che illustra il progetto di conversione del porto industriale di Aarhus in uno spazio sociale urbano.

Tra architettura ed esperienze “open air”

Altro esempio di riconversione del porto (che quest'anno ha ospitato l'Ocean Race), diventato luogo di vita giovane e alla moda, è The Harbor Bath, progettato dal famoso architetto danese Bjarke Ingels. Questo complesso galleggiante triangolare comprende una piscina lunga 50 metri, una vasca circolare per i tuffi, piscine per bambini e due saune. Altra perla architettonica unica della città è l'Iceberg, un edificio residenziale nella zona del porto, costruito in modo da offrire una vista ottimale sul mare da ogni angolazione. I punti di intersezione suggeriscono che l’edificio assomiglia fortemente ad un iceberg galleggiante in fase di disgregazione. Uno dei tanti edifici sorti di recente sul lungomare di Aarhus è Navitas Science and Innovation, a forma di stella di 38.000 mq, progettato dagli studi di architettura Kjær & Richter e Christensen og Co. che merita una visita per il suo concetto architettonico e per le apprezzate aree esterne intorno all’edificio. E parlando di aree esterne è d'obbligo una tappa ai magazzini Salling nel centro cittadino, dove un'immensa terrazza sospesa sul tetto ospita un magico giardino urbano dove poter sorseggiare un cocktail, fare uno spuntino, ascoltare della buona musica o semplicemente godersi la splendida vista della città. Per chi avesse più tempo a disposizione, potrebbe concedersi un po' di attività all'aria aperta nel Lake District o visitare la vicina Viborg (a 80 km) con la sua atmosfera medievale e le sue case antiche.

Boutique hotel nel quartiere latino

Tra gli indirizzi per soggiornare in città, merita una menzione il SOFS Boutique Hotel, nel cuore di una delle zone più antiche di Aarhus, l’iconico e rilassato Quartiere Latino. L’hotel dispone di 26 camere arredate con gusto e ispirate allo stile Art Déco. Ognuna di esse ha un arredamento unico che si adatta alle dimensioni e alla luce della stanza. La caffetteria serve un’ottima colazione a base di prodotti biologici e durante il giorno è possibile rilassarsi nel lussureggiante cortile interno.



