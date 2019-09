Alla scoperta del nuovo Campus romano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

2' di lettura

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti invita tutti gli studenti interessati a scoprire la nuova sede romana, recentemente inaugurata, all'open day che si terrà nel Campus di via Ostiense 92, martedì 10 settembre dalle ore 10 alle 15. Una giornata interamente dedicata alla scoperta dell'ampia proposta formativa che riguarderà inizialmente i percorsi triennali con avvio ad ottobre: Triennio in Fashion Design, Course Leader Colomba Leddi, Triennio in Media Design e Arti Multimediali, Course Leader Vincenzo Cuccia, Triennio in Arti Visive, Course Leader Andris Brinkmanis, Triennio in Graphic Design e Art Direction, Course Leader Patrizia Moschella.



Il nuovo Campus è dotato di spazi allestiti con un approccio innovativo per far vivere a studenti e docenti un'esperienza formativa unica e stimolante, ospitando alcuni laboratori specialistici, attrezzati con apparecchiature moderne dove gli alunni potranno realizzare i propri progetti e affinare le proprie tecniche. A disposizione degli studenti anche un'ampia biblioteca e diversi spazi a loro riservati, come l'aula studio e varie aule ristoro.



Un'occasione da non perdere per chi è interessato ad esplorare la scuola e confrontarsi con docenti e studenti per scoprire come si svolge la vita accademica, facendosi un'idea concreta di quanto studiare in NABA possa offrire un percorso solido per la propria carriera professionale combinando un approccio learning by doing ad un profondo coinvolgimento nella vita culturale, artistica e di design che consentono allo studente di sviluppare diverse capacità in svariati campi. Sarà, inoltre, possibile partecipare ad un incontro formativo personalizzato che illustrerà con precisione i singoli corsi di studio, fornendo tutte le informazioni necessarie sulle tasse, l'ammissione, le borse di studio, gli alloggi, le strutture e i servizi.



Gli studenti e il pubblico interessato avranno anche l'opportunità di visitare le mostre allestite con i progetti realizzati dagli studenti dei diversi dipartimenti della sede di Milano e frutto delle varie iniziative che l'Accademia porta avanti in collaborazione con importanti aziende italiane ed internazionali. Da sempre, infatti, NABA combina un'offerta multidisciplinare ad un approccio learning by doing grazie ad un profondo coinvolgimento nella vita culturale, artistica e di design, nonché opportunità di lavoro sul campo che consentono agli studenti lo sviluppo di pensiero critico e capacità di problem solving.

Per registrarsi e consultare il programma completo visitare il sito: https://www.naba.it/it/open-day

Open day – 10 settembre – dalle h 10.00 alle h 15.00

Naba, nuova accademia di belle arti

via ostiense, 92

Roma