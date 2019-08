Alla scoperta dei pop up d’estate di Maria Teresa Manuelli

3' di lettura

Iniziato come esperimento, diventato una moda, ormai è quasi una tradizione: è quella dei ristoranti che aprono per un breve periodo di tempo, spesso in location particolari o solitamente chiuse al pubblico, la cui cucina porta la firma di chef celebri. Si chiamano pop up restaurant, letteralmente ristoranti “animati”, nel senso che prendono vita, inaspettatamente, dal nulla. È il concetto alla base dei ristoranti temporanei, fenomeno che da quasi un decennio sta spopolando anche in Italia.

Per saperne di più /Dalla Sardegna a Venezia, i nove “pop” piu' intriganti dell'estate 2019

Possono apparire in luoghi insoliti, come negozi, musei, gallerie d’arte, parchi o più frequentemente dentro ristoranti già esistenti, dove gli aspiranti chef o maestri stellati propongono cucina ad alto livello per periodi limitati di tempo, da un giorno a pochi mesi. I menù sono solitamente tematici e si pongono come esperienza gastronomica completa, con un ambientazione speciale, musica e animazione.

I più fanno risalire l’origine di questo fenomeno alla fine degli anni ’70 negli Stati Uniti, per svilupparsi solo all’inizio del 2000 sulla scia dei temporary shop. A lanciarli in Europa fu lo chef e celebrità televisiva Jamie Oliver, creando forse il fenomeno che ha reso Londra uno dei migliori posti al mondo per sperimentare i luoghi del cibo non tradizionali. I vantaggi dei pop up sono molteplici: offrono l’occasione per promuovere la carriera di un aspirante chef o testare la forza commerciale di un ristorante prima del lancio sul mercato o ancora, nel caso di chef già famosi, creare un evento esclusivo e unico dal forte richiamo.

Se poi le località sono molto scenografiche e “instagrammabili” il successo è assicurato. Così, in Costa Smeralda hanno aperto Nobu, Pacifico e il temporary restaurant dello Yacht Club di Porto Rotondo. Al Forte Village quest’estate è arrivato anche Heinz Beck, cui si affiancheranno fino a settembre i pop up dei protagonisti nella Notte dei Grandi Chef, tra cui Errico Recanati, Alfio Ghezzi, Andrea Berton, Enrico Cerea, Francesco Sposito, Terry Giacomello. Mentre a Firenze lo chef giapponese Haruo Ichikawa (Iyo di Milano, primo a vedersi riconoscere una Stella Michelin come etnico) ha inaugurato “Magnolia”, il nuovo GastroBar asiatico all’interno del Giardino della Gherardesca del Four Seasons.

Negli ultimi anni, poi, i pop up restaurant sono diventati anche un’originale idea di marketing per diverse aziende. È il caso del Carapelli Restaurant che ha inaugurato la stagione estiva dei temporary restaurant a Milano (è rimasto aperto dal 17 al 26 maggio scorso). Negli spazi suggestivi di Mari&Co, in un ex complesso industriale, Carapelli ha dedicato ai food lover uno speciale ristorante in cui cucinare per i propri amici insieme allo chef stellato Filippo Saporito.