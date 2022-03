Alla scoperta della scelta olfattiva che meglio racconta la propria storia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se l'aria può avere un colore, qui dentro è una sfumatura rosa dorato, impalpabile come cipria. Impossibile dire se sia il riflesso del giallo milanese della facciata o del sole che entra dalle finestre, o se invece l'effetto sia il blend cromatico dei pannelli biondo larice, la rifrazione fulva dei mosaici, i marmi frastagliati, le losanghe dei soffitti, e poi i velluti, i pouf, i gioielli... O forse sono quegli otto metri di altezza che invertono la percezione di interno ed esterno: qui si entra all'aperto.

Se adesso ci forzassimo a chiudere gli occhi, rinviando di qualche istante la curiosità della scoperta, si conserverebbe quella vibrazione di luce anche nel tappeto sonoro e olfattivo che si percepisce chiaro e ha lo stesso tono di morbidezza ambrata. Siamo all'angolo di via Montenapoleone e via Gesù, cuore storico di Milano, e l'ingresso nella rinnovata boutique Cartier dà inizio a un viaggio su misura per celebrare il numero 100 di How to Spend it.

Dei tre piani ripensati dagli architetti Bruno Moinard e Claire Bétaille – più La Résidence, firmata da Stefano Boeri Interiors – la nostra destinazione è il secondo, dove ha sede il Fragrance Bar, la vera novità. È qui che proveremo l'esperienza di seguire la scia di un percorso personalizzato e autobiografico, capace di raccontare la nostra storia e quella del giornale. Saliamo su un ascensore trasparente che è la versione a misura d'uomo delle teche di cristallo dove scintilla l'intero repertorio di questo sogno orafo: diamanti, smalti, pietre, pantere. Un anticipo del guscio d'oro che mostra e racchiude le creazioni del parfumeur della maison, Mathilde Laurent. Le pareti richiamano i riflessi della pelle e al centro esatto c'è un'ellisse su cui poggia la doppia fila di flaconi, le essenze dell'Alta Profumeria: il nostro biglietto di viaggio. Un sottile filo colorato, verde, corallo, prugna, mauve distingue i tasti che la mia guida “narrastorie” tocca e solleva per accordare il suo racconto. Cominciamo.

«Che cosa ha voglia di indossare, che cosa l'ha rispecchiata finora e, soprattutto, che cosa immagina nel suo futuro?». Provo a rispondere pensando alla ragione per cui siamo qui: festeggiare un giornale che va in cerca della bellezza ovunque si esprima e che considera l'orizzonte un posto da abitare. Quanto a me, quello che più mi manca è la libertà di vedere e viaggiare. La mia guida sorride e prende senza esitazioni il nastro gialloarancio. «Partiamo dalla zona comfort, un sottofondo esperidato che fa subito gioire: è Pur Kinkan, fa parte della collezione Les Épures de Parfum, dove Mathilde ha deciso di racchiudere in un flacone la natura così com'è, lavorando con elementi effimeri». Prende in mano una touche à parfum che ha la forma di una chimera con la testa di drago, un simbolo e un sogno intrecciati nella filigrana della carta da test. «Questo è un agrumeto non molto lontano dal mare, in una giornata luminosa, ma invernale. È la stagione in cui cresce il mandarino cinese e noi degustiamo il frutto cogliendolo ancora sull'albero». È un aroma di casa e di altrove, tiene insieme restare e andare, proprio come prima la luce tratteneva fuori e dentro. È rassicurante, è piacevole.