Alla scoperta dei segreti della farina con Molino Dallagiovanna

Oltre 450 tipologie di farine prodotte, 80mila quintali di farina stoccata, 3mila quintali di grano lavorato al giorno, export in 60 Paesi (20% della produzione). Risultati costruiti attraverso 6 generazioni in 190 anni di storia e che oggi danno lavoro a 52 dipendenti e generano un fatturato di 36 milioni.

È il biglietto da visita di Molino Dallagiovanna che – condizioni meteo permettendo – aderirà alla Giornata nazionale dei Molini a porte aperte di sabato 20 maggio organizzata da Italmopa, dove appassionati e curiosi potranno approfondire l'attività del molino piacentino di Gragnano Trebbiense (con degustazione finale). «Un momento formativo, di conoscenza e di svago per ammirare un mestiere di eccellenza, in grado com'è di coniugare tradizione e innovazione: proprio il mix di questi valori ha reso il Molino Dallagiovanna una delle realtà più produttive del settore molitorio», si legge in una nota. Perparteciparsi occorre iscriversi online su “dallagiovanna.it/moliniaporteaperte”, selezionando uno dei tre slot orari disponibili (9 - 11.30-14) per visitare il sito produttivo

L'azienda offre oltre 450 farine, da quelle tradizionali per pane, pizza, pasta e dolci alle linee senza glutine e lattosio. «Tra le novità più recenti leDivine, farine da grano italiano, Uniqua, farine multiuso per soddisfare il desiderio di gusto e benessere, le Miscele Oltregrano, sviluppate per garantire facilità d'utilizzo, unicità e ottime performance in cottura e infine farine su misura, create e bilanciate per le esigenze di ogni cliente».

In Italia Molino Dallagiovanna è presente nel settore pasticceria con la linea leDolcissime, composta da 7 referenze: Frolla 130, Frolla, Sfoglia, Brioche, Brioche Soft, Panettone e Panettone Z. Quest'ultima in particolare, insieme a Brioche Soft, è stata sviluppata con l'importante contributo del maestro pasticcere e lievitista Achille Zoia. A completare la linea anche Rinfresco del Lievito Madre, la farina nata dalla collaborazione con il celebre Iginio Massari. A Sigep 2023 inoltre è stata presentata in anteprima assoluta PH4, la nuova linea di lieviti naturali, attivi e inattivi.