Alla scoperta delle tradizioni culinarie. Anche in forma digitale

Viaggiare non solo per conoscere culture e luoghi ma anche la storia delle delizie gastronomiche locali: il turismo enogastronomico non è certo una primizia del nuovo anno ma, come ci ricorda lo studio di Booking.com, l’attenzione per la genuinità delle pietanze tipiche è in aumento e contagerà una buona fetta di vacanzieri italiani. In crescita, nel 2024, saranno dunque le esperienze che prevedono il racconto della storia del cibo servito in tavola mentre in parallelo si affermerà anche la tendenza che vedrà i buongustai alternare la realtà digitale e quella fisica per trasformare ogni occasione in un originale percorso multisensoriale. Il 37% degli intervistati, nello specifico, vorrebbe provare un’esperienza culinaria “phygital”, utilizzando le tecnologie di realtà virtuale o aumentata per aggiungere illuminazione d’atmosfera, profumi personalizzati e sonorità sensuali e rendere ancora più profonda l’immersione nelle tradizioni della cucina. Per contro, sempre un terzo di viaggiatori italiani giudica interessante la possibilità di sperimentare lo stile di vita semplice ed essenziale delle comunità agricole locali, all’insegna del ritorno alle origini e di un migliore equilibrio con la natura.

