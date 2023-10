È un percorso misto, prevalentemente su asfalto, quello che conduce alla scoperta della Valle di Ledro e dei suoi due laghi. La valle, infatti, è sospesa tra il Lago di Garda e la Valle del Chiese, racchiusa a nord e a sud da imponenti montagne che superano i 2.000 metri. Questa cornice naturale, parte della biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria, è la meta perfetta per chi ricerca sempre nuovi stimoli per le giornate di sport all’aria aperta. Si può approfittare del giro per visitare il Museo delle Palafitte a Molina di Ledro ed il Centro visitatori al Lago d’Ampola, che permette di scoprire i segreti del lago e le sue unicità naturalistiche.



