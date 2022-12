Alla Stazione esotica di Atocha per ricordare

Alla Stazione dei treni di Atocha c’è sempre un passaggio continuo di viaggiatori, alcuni diretti al vicinissimo Museo Museo Reina Sofia irresistibilmente attratti da Guernica di Pablo Picasso, altri in transito verso tante destinazioni in tutta la Spagna. Sono trascorsi quasi 19 anni dal tragico attentato che la vide protagonista: è giusto venire ad Atocha per un ricordo di chi allora c’era e oggi non c’è più, per poi ripartire da qui e da Madrid cola memoria anche dell’incredibile giardino esotico ospitato nell’atrio.

