Alla vigilia di Fed e Bce il mercato scommette sulla forbice. Ecco perché

Ci mancava solo il dato sull’inflazione spagnola, inaspettatamente aumentato dal 5,5% di dicembre al 5,8% di gennaio contro attese di 4,7%, a creare ansia sui mercati finanziari alla vigilia delle riunioni delle banche centrali. Come una sgradevole ciliegina sulla torta. Il primo febbraio si riunisce la Federal Reserve Usa (che dovrebbe alzare i tassi di 25 punti base), il 2 febbraio la Bce (+50 punti base attesi) e la Bank of England (+50 punti base): in vista di una settimana così densa di decisioni...