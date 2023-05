Allargamento Ue, dubbi dell’Est su ingresso di Ucraina e Moldavia

Nota un diplomatico brussellese: «Anche in occasione dell’allargamento alla Croazia, la Slovenia insistette per l’ingresso rapido di Zagabria. I legami storici tra i due Paesi nati dalla disintegrazione della Jugoslavia erano evidenti. Tuttavia, una volta aperte le trattative, Lubiana si rivelò essere il governo più ostico nel dare il via libera definitivo alla Croazia», che aderì nel 2013, sei anni dopo la Slovenia. Tra le questioni da risolvere ci furono anche quelle frontaliere.

Secondo le informazioni aneddotiche raccolte a Bruxelles, molti Paesi membri si aspettano che l’eventuale ingresso dell’Ucraina, un Paese di 40 milioni di abitanti, scombussolerà gli equilibri del bilancio comunitario. Oggi i pagatori netti sono una decina su 27. In base alla situazione attuale, i primi calcoli in alcuni ministeri delle Finanze lasciano intendere che il numero dei pagatori netti potrebbe salire sensibilmente. Lo sguardo corre alle gigantesche necessità ucraine in fondi agricoli e strutturali.

Un primo segnale di preoccupazione tra i Paesi dell’Est, grandi beneficiari del denaro comunitario, è giunto di recente. Gli agricoltori polacchi hanno ottenuto generosi aiuti europei pur di compensare il forte calo dei prezzi provocato dall’arrivo in massa di grano ucraino sul mercato nazionale (si veda Il Sole 24 Ore del 12 maggio).

D’altra parte, è comprensibile che i Paesi membri confinanti con i Paesi candidati considerino questi ultimi una opportunità, ma anche una minaccia.

Negli ultimi mesi, gli sforzi dell’Ucraina, e in parte anche della Moldavia, per convincere i Ventisette a concedere l’apertura dei negoziati sono stati chiari; e chiari sono stati i segnali positivi lanciati da molti Paesi membri. Il conflitto russo-ucraino ha smussato, per così dire, la tradizionale ritrosia di molti.