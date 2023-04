Ucraina ultime notizie. Berlino: non è il momento di decidere su Kiev nella Nato. Stoltenberg: dobbiamo discutere l’invio di caccia

8:27 Isw, Mosca non eliminerà i posti di blocco al confine ucraino

I posti di blocco tra la Russia e i territori occupati nell’est dell’Ucraina rallentano notevolmente la fornitura di munizioni russe al fronte, ma il Cremlino non prevede di rimuoverli per motivi di sicurezza: lo scrive l’Istituto per lo studio di guerra (Isw), come riporta Ukrainska Pravda. Il centro studi statunitense riporta che i soldati russi si sono lamentati del fatto che i posti di blocco rallentano in modo significativo la fornitura di munizioni alla linea del fronte nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale. Gli esperti del thin-tank affermano che Putin probabilmente sta cercando di correggere i ritardi ai posti di blocco aumentando il personale per accelerare i controlli, ma non ha intenzione di eliminarli. “Il Cremlino può anche utilizzare questi posti di blocco per impedire il movimento di massa di uomini dall’Ucraina occupata che vogliono evitare la mobilitazione forzata, per impedire ai coscritti russi di fuggire in Russia e per sostenere gli sforzi di filtraggio russi”, afferma il rapporto. “L’esistenza di questi posti di blocco sottolinea ancora una volta che i funzionari russi non considerano i residenti dell’Ucraina occupata come cittadini russi e li governano come la potenza occupante che sono, nonostante le continue dichiarazioni secondo cui i territori annessi illegalmente fanno parte della Russia”, conclude il centro studi.