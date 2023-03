Allarme anoressia e bulimia, 3,6 milioni di casi. Il 20% dei pazienti sotto i 14 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata (“binge eating”): sono queste le prime tre “bestie nere” quando si guarda alle malattie del comportamento alimentare (Dca o Dan) che colpiscono oltre 3,6 milioni di giovani e giovanissimi in Italia – ma anche gli adulti non sono risparmiati – di cui 1,4 milioni di nuovi casi solo nel 2022. In realtà il caleidoscopio di questi malesseri psichiatrici legati alla percezione distorta del proprio corpo e a un approccio alterato al cibo è molto più ampio ed è legato a doppio filo al tempo in cui viviamo. Sono malattie “culturalmente correlate”: per questo la Giornata nazionale del fiocchetto lilla il 15 marzo di ogni anno racconta un quadro sempre diverso e in continuo movimento, dai contorni variegati ma anche più ampi. Dove l'anoressia “pura”, anche se resta un disagio importantissimo, è sempre più spesso affiancata dal malessere bulimico e intrecciata a disturbi complessi, incluso l'autolesionismo incalzante. E dove l'età media d'insorgenza dei sintomi continua ad abbassarsi - con un 20% di pazienti ormai “under 14”, ma ci si ammala anche dagli 8 anni - mentre cresce la diffusione tra i maschi dove la fascia d'età 12-17 anni comprende ben il 20% dei casi.

“È un mondo complesso quello dei disturbi del comportamento alimentare – dichiara Elisa Fazzi, presidente della Società di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (Sinpia) e direttore della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza Asst Spedali Civili e Università di Brescia – e il progressivo abbassamento dell'età anche in bambine e bambini in età prepuberale ha conseguenze più gravi sul corpo e sulla mente, sullo sviluppo in genere. L'identificazione e l'intervento tempestivo e multidisciplinare sono decisivi per una prognosi migliore”.

Una rete di cura ancora incompleta

Numeri e percentuali si riconcorrono, così come le cifre sui centri che da Nord a Sud sono in grado di realizzare una presa in carico appropriata: da tre anni è l'Istituto superiore di sanità con il suo Centro nazionale dipendenze e doping a curare l'aggiornamento della mappa on line che è stata pensata per fornire alle famiglie Regione per Regione una bussola e una ciambella di salvataggio: l'ultimo censimento (al 28 febbraio) racconta di 126 strutture (la registrazione è facoltativa) di cui 14 appartenenti al privato accreditato. Centri dove lavorano circa 1.500 professionisti tra psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, infermieri, dietisti, educatori professionali, medici specialisti in nutrizione clinica, internisti, pediatri e altre figure dagli assistenti sociali ai riabilitatori. Che provvedono all'ambulatorio specialistico, a terapie intensive o semiresidenziali e residenziali fino ai ricoveri.

Un esercito variegato e competente ma ancora distribuito in modo disomogeneo nella Penisola dove la metà delle Regioni non ha ancora una rete assistenziale completa, a tutto svantaggio di pazienti e famiglie: il maggior numero dei centri (63 quelli che si sono notificati all'Iss) è al Nord (63) con Emilia Romagna (20) e Lombardia (15) in testa; al Centro sono 23 (8 nel Lazio e 6 in Umbria) e 40 sono tra Sud e Isole, di cui 12 in Campania e 7 in Sicilia.

L’importanza di interventi precoci

Non sono meri dati: nel caso dei Dca la presenza di un ambulatorio vicino può essere decisiva per la storia della malattia e anche, nei casi più gravi, per le prospettive di vita dei pazienti. I disturbi del comportamento alimentare sono la seconda causa di morte per le ragazze nella fascia d'età tra i 12 e i 17 anni e il tristissimo bilancio del 2022 è di 3.158 decessi con diagnosi correlate ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. “Una valutazione precoce dopo primi segnali di malessere intercettati dal pediatra e dal medico di famiglia, dagli insegnanti a scuola o in ambito sportivo, possono fare la differenza, soprattutto entro il primo anno dalla comparsa dei sintomi – spiega Laura Dalla Ragione, direttore Unità operativa complessa Disturbi del comportamento alimentare Usl 1 dell'Umbria e docente al Campus Biomedico di Roma -. Eppure mi capita ancora di incontrare ragazze di 16 anni che affermano di essere malate da quando ne avevano 11”.