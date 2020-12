Allarme assembramenti, il governo valuta l’ipotesi di un “Natale in rosso” (ma con spostamenti nei piccoli comuni) L’idea è quella di rendere tutta l'Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. Le immagini degli assembramenti del weekend hanno destato allarme nell'esecutivo

Natale, Conte: sugli spostamenti tra Comuni decide il Parlamento

L’idea è quella di rendere tutta l'Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. Le immagini degli assembramenti del weekend hanno destato allarme nell'esecutivo

Il governo valuta un irrigidimento delle misure anti contagio nei giorni festivi e prefestivi. L’idea, che ha preso forma in occasione del vertice tra Conte, i ministri Boccia e D’Incà, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e i capidelegazione delle forze politiche che sostengono il governo - l’incontro si è tenuto a Palazzo Chigi nella serata di domenica 13 dicembre - è quella di rendere tutta l'Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. Possibile una deroga che dia, a chi abiti in città sotto i 5000 abitanti, la possibilità di spostarsi anche fuori dal Comune entro i 30 chilometri. Nelle prossime ore un vertice tra capi delegazione, ministri e Cts dovrebbe prendere una decisione.

Le immagini degli assembramenti nel week end

Nel corso della riunione tra il premier, i ministri e i capidelegazione è emerso un sostanziale accordo nel valutare nuove restrizioni nei giorni festivi e prefestivi. Il vertice, infatti, è stata convocato sull'onda delle immagini degli assembramenti del weekend, che hanno destato allarme nell'esecutivo. L'ipotesi di introdurre restrizioni ad hoc per i giorni di Natale, seguendo quello che nel governo chiamano “modello Merkel” ha messo in evidenza tuttavia un nodo: quello dei ristoranti. I partecipanti alla riunione si sono divisi in “rigoristi” e sostenitori della linea morbida. Questi ultimi si sono distanziati dai primi che invece hanno spinto per la chiusura anche a pranzo, come avviene per le zone rosse o arancioni. La riunione si è aggiornata alla tarda mattinata di oggi, lunedì 14 dicembre, dopo il vertice con il ministro Lamorgese e il Cts.

Verso una mozione di maggioranza

Il vertice di domenica sera si è reso necessario per affrontare la sfida che la maggioranza dovrà affrontare mercoledì 16 dicembre, quando è previsto in aula al Senato il voto su una mozione di opposizione contro il blocco previsto a Natale per gli spostamenti tra Comuni. La soluzione che sarebbe emersa dall’incontro è quella che passa per la presentazione di una mozione di maggioranza, che verrebbe depositata a Palazzo Madama nel pomeriggio, prima della conferenza dei capigruppo. La mozione di maggioranza potrebbe essere votata anche da parte delle opposizioni

L'ipotesi, delineata all’interno della mozione, sarebbe quella di consentire di uscire, ponendo un limite chilometrico, dai Comuni sotto i 5000 abitanti, anche se alcuni tra i senatori Pd spingono per una deroga sotto i 10000 abitanti. La mozione potrebbe però non dare una indicazione precisa, chiedendo più genericamente al governo di intervenire per gli abitanti dei Comuni più piccoli.

Il pressing sull’esecutivo per attenuare la stretta

Del resto il pressing sul governo per allentare la stretta sugli spostamenti, prendendo in prestito un’espressione dal mondo del calcio, c’è ed è “a tutto campo”. E non sono solo le forze di opposizione a chiedere nei giorni scorsi di allentare il divieto di spostarsi tra comuni diversi il 25, il 26 dicembre e il 1° gennaio. La richiesta è giunta anche dall’interno della maggioranza, da una Italia Viva che negli ultimi giorni ha alzato i toni del confronto, aprendo la strada all’ipotesi di una verifica all’interno della maggioranza. ll Pd nelle ultime otre ha chiesto di valutare nuove misure di contenimento al fine di evitare un balzo dei contagi Coronavirus nelle festività.