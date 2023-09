Allarme casa in Cina, tagliati i tassi sui mutui

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il sospirato taglio ai mutui immobiliari del martoriato real estate cinese è finalmente arrivato. La Banca centrale e l’Ente nazionale regolatore finanziario hanno mosso le pedine per aiutare gli acquirenti di case, tra le misure previste ci sono l’abbassamento del tasso dei mutui esistenti per gli acquirenti della prima casa e il tasso di deposito in alcune città.

Per il terzo mese consecutivo si è scoperto che anche ad agosto il volume delle vendite di case ha subito un calo, il valore delle vendite...