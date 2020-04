Allarme Cna: 135mila parrucchieri a rischio per apertura ritardata al 1° giugno In Croazia, Germania, Grecia, Norvegia e Svizzera hanno riaperto, in Francia si apprestano a farlo – Crescita dell’abusivismo e dei servizi forniti a domicilio, illegali e senza rispetto della sicurezza di Giulia Crivelli

Tra le categorie più deluse dai dettagli della “fase 2” presentata dal premier Giuseppe Conte domenica ci sono i parrucchieri e i saloni di bellezza, che dovranno aspettare il 1° giugno per riaprire, mentre si aspettavano una data simile a quella prevista per i negozi (18 maggio).

L’appello della Cna

«Desta sconcerto e rabbia il fatto che nel Dpcm del 26 aprile non si faccia alcuna menzione a una possibile data di riapertura delle imprese di acconciatura ed estetica – spiega la Cna in una nota –. L’ennesima dichiarazione in conferenza stampa del presidente del Consiglio, che lascia intendere uno slittamento del riavvio di tali attività a giugno, è intollerabile. Rappresenta una condanna a morte per l’intero settore». Il settore conta circa 135mila imprese e dà lavoro a 260mila persone e «partecipa in maniera determinante all’economia italiana – si legge nella nota della Cna – oltre a essere essenziale per garantire il benessere della popolazione». Secondo le associazioni di categoria il comparto, a tutela di clienti e dipendenti, può già offrire tutte le garanzie necessarie a riaprire. «Se il Governo ritiene che debbano essere definite ulteriori condizioni, che le definisca da subito per consentire di riaprire al più presto. Le imprese sono ormai allo stremo delle forze e le loro condizioni finanziarie sono così gravi da destare preoccupazione anche sul fronte della tenuta sociale di scelte scellerate come quella di una chiusura così prolungata. Le imprese non riusciranno a resistere ancora per molto. È quanto mai necessario che il Governo dia subito segnali chiari e risposte certe», incalza la Cna.

La situazione in Europa

In altri Paesi, dalla Croazia alla Grecia, dalla Svizzera alla Germania, i parrucchieri hanno già riaperto e in Francia ci si aspetta un annuncio dal premier Edouard Philippe per oggi, sempre nella direzione di una normalizzazione degli orari di parrucchieri e centri estetici.

Proteste a Sanremo e Padova

Ieri si sono registrare anche eclatanti proteste in due città del nord: «Non ce la facciamo più, vogliamo riaprire, in sicurezza, ma fateci riaprire, perché ci sono famiglie che vivono grazie a queste licenze», hanno spiegato una trentina di parrucchieri di Sanremo, che si è radunata davanti al Comune di Sanremo per incontrare il sindaco Alberto Biancheri. «Riaprendo a giugno, alla fine saranno tre mesi senza lavorare – ha spiegato Sara Lacchetta, presidente dell’associazione salute e benessere della Cna di Sanremo – e non sappiamo più dove sbattere la testa. Speravamo nel 4 maggio, visto che eravamo già pronti con tutti i dispositivi di sicurezza: mantelle, disinfettante, dpi, mascherine e guanti monouso; divisori e via dicendo». Sempre ieri due titolari di un negozio di parrucchiere a Padova si sono incatenati in segno di protesta contro le misure anti–contagio. I titolari del salone Dolce Vita, in corso Milano, si sono legati ai polsi e al corpo una catenella di quelle usate per le delimitazioni nelle file, e hanno spiegato in una conferenza stampa improvvisata i motivi della protesta. «Non possiamo rimanere chiusi ancora – hanno detto Agostino Da Villi e Stefano Torresin – siamo pronti per aprire,rispetteremo le norme, ma non possiamo rimanere fermi».

I costi della sicurezza

Proprio per coprire i costi di questi dispositivi, i parrucchieri annunciano un aumento di 4 euro sul prezzo di ogni prestazione. «So benissimo che questo è un momento tragico – ha detto ai parrucchieri di Sanremo il sindaco, al quale è stata consegnata una lettera – ma dobbiamo anche dare un segnale di rispetto delle regole».