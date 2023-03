Allarme competitività per l’auto europea. Acea: l’Euro 7 costerà 2mila euro in più

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'industria automobilistica europea non è mai stata così in pericolo. Dopo aver ricoperto dal dopoguerra a oggi un ruolo centrale nel panorama automobilistico mondiale, e molto spesso introducendo novità tecnologiche in grado di cambiare l’intero settore a partire dall'Abs o dal controllo di trazione, ora la situazione sta cambiando radicalmente. L'allarme è stato lanciato dall'ACEA (l'associazione dei produttori automobilistici) che ha chiesto, per voce del suo presiedente Luca de Meo all'Unione Europea una maggiore attenzione per l'intero comparto e un invito ad accelerare le azioni per garantire all'industria del vecchio continente una maggiore competitività durante la transizione green.

Erosione della competitività

Intervenendo oggi in audizione al Parlamento Europeo a Bruxelles, il Presidente ACEA e L’amministratore delegato del Gruppo Renault, Luca de Meo, ha dichiarato: «L’Europa e la sua industria automobilistica sono a una svolta fondamentale. Le sfide sono enormi, così come la pressione sull’industria automobilistica».



«Oggi, i produttori di veicoli europei stanno affrontando una sfida molto asimmetrica. Non siamo più in testa alla corsa tecnologica - ha affermato de Meo - e allo stesso tempo gli incentivi all'acquisto di auto elettriche in Europa stanno calando mentre notiamo un massiccio sostegno ai nostri concorrenti in Cina e negli Stati Uniti. Tutto questo avviene in un contesto dove la competitività dei costruttori europei si sta erodendo».

Il direttore generale di ACEA, Sigrid de Vries, ha spiegato: «Una grande sfida negli ultimi anni per il settore automotive è stato l’enorme volume di nuove regole da seguire, a partire dalla riduzione delle emissioni di anidride carbonica allo scarico fino all'integrazione della sostenibilità nei processi produttivi. Mentre la legittimità di queste iniziative non è in discussione, come confermato dagli investimenti fatti dall'industria automobilistica per raggiungere i propri obiettivi, l’Europa può e deve fare di meglio affinché la legislazione sia coerente, realizzabile e competitiva in un contesto globale».

L'Euro 7 costerà 2.000 euro in più a macchina

«La recente proposta Euro 7 sulle emissioni inquinanti è un ottimo esempio di regolamento che aggiungerà complessità e incertezza alle decisioni chiave e agli investimenti del veicolo europeo produttori, senza portare i benefici ambientali che afferma di offrire», ha continuato. Lo standard Euro 6 in vigore oggi, insieme alla diffusione dei veicoli elettrici, ha il potenziale per ottenere una riduzione dell’80% delle emissioni di NOx entro il 2035 rispetto al 2020.