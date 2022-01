Allarme conti Saipem: la società rivede backlock e ritira outlook annunciati a ottobre. E il titolo crolla

Ascolta la versione audio dell'articolo

Brusca battuta d’arresto per Saipem che lancia un allarme utili e crolla in Borsa con il titolo che prima non fa prezzo in apertura e poi arriva a cedere il 24,5 per cento. Lo scossone arriva a valle di un cda convocato nel fine settimana,con la società guidata da Francesco Caio che ha comunicato la revisione del backlog, impattato dalla pandemia e dall’aumento di costi di materie prime e logistica, nonché il ritiro degli outlook comunicati a fine ottobre. Con l’effetto, spiega l’azienda in una nota...