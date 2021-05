Fisco, Corte conti: «Prelievo sbilanciato sui dipendenti, va spostato da Irpef a Iva»

Quanto poi al secondo dossier, quello previdenziale, il documento mette in evidenza che l’approccio che ha caratterizzato non solo l’Italia ma tutti i paesi dell’area euro, ovvero quello che ha fatto della spesa per prestazioni sociali in denaro (399,4 miliardi nel 2020) una delle voci del bilancio pubblico che meglio esprimono lo sforzo dell'ultimo anno per mitigare gli effetti economici della pandemia, spinge la Corte dei conti a lanciare un allarme: la spesa per la previdenza, è il messaggio, è «un rilevante elemento critico per i conti pubblici».

La corsa della spesa previdenziale

Tra le voci del bilancio pubblico che meglio esprimono lo sforzo dell'ultimo anno per mitigare gli effetti della pandemia coronavirus, l’attenzione della Corte dei conti si concentra sulla spesa previdenziale in senso stretto. spesa previdenziale in senso stretto. L’anno scorso è risultata pari a 341 miliardi, con una crescita di 23 miliardi rispetto al 2019 (+7,3 per cento), il 59 per cento dei quali dovuti a prestazioni non pensionistiche (spese per integrazioni salariali ordinarie e in deroga, per indennità di disoccupazione eccetera).

L'aumento della spesa per le sole pensioni si è stabilizzata sul 2,4 per cento (+6 miliardi), ma la straordinaria caduta dell'attività economica ne ha fatto crescere la sua incidenza sul Pil al 17,1 per cento (dal 15,4 per cento).

L’effetto Quota 100 e blocco dell’adeguamento alla speranza di vita

Il rapporto mette in evidenza che hanno contribuito alla crescita della spesa previdenziale le misure del decreto legge 4/2019: Quota 100 e il blocco dell'adeguamento alla speranza di vita dell'anzianità contributiva per l'accesso a pensione anticipata. Al 31 gennaio 2021 il numero di pensioni complessivamente liquidate con Quota 100 risultava pari a 278 mila, prevalentemente riferibili a lavoratori maschi del settore privato. L'anzianità media di contribuzione è risultata pari a 40 anni,di cui 19 nel sistema retributivo (24 nel 2019).Sono proseguiti i pensionamenti in deroga anche attraverso gli altri due principali canali di uscita anticipata, Opzione donna e Ape sociale: nel 2020 sono state accolte rispettivamente 16.300 e 10.800 domande.Nel 2020 la spesa previdenziale non pensionistica è cresciuta del 39 per cento, trainata soprattutto dalle uscite per cassa integrazione ordinaria e in deroga, con il totale degli assegni di integrazione salariale aumentato da 800 milioni a 14,4 miliardi. Di qui, la conclusione: «Quale che sia l’evoluzione programmatica del prossimo biennio, la spesa previdenziale potrà rappresentare un rilevante elemento critico per i conti pubblici».

Nel 2020 spesa per assistenza oltre i 67 miliardi (+28,4%)

La crisi scaturita dalla pandemia ha avuto ripercussioni anche sulla spesa per l’assistenza. L’anno scorso quella sotto forma di prestazioni in denaro e in natura ha superato i 67 miliardi, con una crescita del 28,4 per cento su base annua. Fra le tre tipologie di interventi - invalidità, pensioni e assegni sociali e altri assegni e sussidi - il gruppo che ha registrato l'aumento più vigoroso è stato il terzo, soprattutto a motivo degli interventi operati in materia di Reddito di cittadinanza/Reddito di emergenza e disoccupazione, segnatamente,

in tale ultimo caso, per i sostegni ai redditi di talune categorie di lavoratori, anche autonomi. L'incremento di oltre 15 miliardi delle erogazioni per altri assegni e sussidi - si legge nel documento -, sembra configurarsi per un terzo di natura strutturale e per due terzi di natura congiunturale».

Meno 53 miliardi in meno di gettito fiscale a causa di 250 agevolazioni

Come detto, oltre a previdenza e assistenza anche l’assetto fiscale registra, agli occhi della magistratura contabile, alcuni punti deboli. Tra questi, «la proliferazione delle spese fiscali e dei trattamenti differenziati - si legge nel report - ha significatamente contribuito a rendere complesso il prelievo; nonostante siano stati assunti nel tempo continui impegni a limitarne l’uso, il loro numero ha continuato ad aumentare sensibilmente». In particolare, rileva ancora la Corte dei conti, sono circa 250 le agevolazioni, che causano una significativa perdita di gettito (circa 53 miliardi nel 2021).