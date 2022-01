Allarme CsC: i rincari di gas ed energia elettrica rischiano di bloccare le imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il caro energia rischia di bloccare le imprese italiane. L'aumento dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, iniziato dagli ultimi mesi del 2020, è ampio e diffuso. L'impennata della quotazione del gas, in particolare, si è rapidamente trasferita sul prezzo dell'energia elettrica in Italia, facendo lievitare i costi energetici delle imprese industriali: 37 miliardi previsti per il 2022, da 8 nel 2019.

IMPROVVISA IMPENNATA DEL PREZZO DEL GAS NATURALE Loading...

CsC lancia l’allarme: si rischia blocco delle imprese

«Un livello insostenibile per le imprese italiane» sottolinea il Centro Studi di Confindustria in una nota pubblicata il 17 gennaio, dal titolo: “I rincari delle commodity, in particolare del gas e dell'energia elettrica, rischiano di bloccare le imprese”. Un livello «che minaccia chiusure di molte aziende in assenza di interventi efficaci. Il prezzo dell'elettricità è più alto che in Francia e altri paesi europei, a seguito delle policy che questi hanno messo in campo. Questi rincari significano anche un marcato aumento della bolletta energetica, pagata dall'Italia ai paesi esportatori».

Loading...

MARGINI DELLE IMPRESE EROSI DAL RINCARO DELLE COMMODITY Loading...

Brusca compressione dei margini operativi

Il forte aumento dei costi per le imprese, sulla spinta dei rincari delle commodity, si è tradotto - si legge ancora nel report - «in una brusca compressione dei margini operativi, data la difficoltà di trasferire ai clienti i rincari delle commodity. La sofferenza dei margini è tendenzialmente maggiore nei settori più a valle, quelli che producono beni di consumo (per esempio, abbigliamento e mezzi di trasporto), che sono più vicini alla domanda finale ancora compressa; ma anche nei settori energivori (cemento e ceramica, metallurgia, legno e carta). L'assorbimento dei rincari nei margini delle imprese, fino al loro annullamento, spiega anche perché l'inflazione in Italia rimane più bassa che altrove».

Intervenire su componenti fiscali della bolletta elettrica e del gas naturale

Cosa fare? Secondo CsC, «sono possibili nell'immediato una serie di azioni, sia congiunturali che strutturali: intervenire sulle componenti fiscali e parafiscali della bolletta elettrica e del gas naturale, aumentando il livello di esenzione per i settori della manifattura, in particolare i comparti energivori a rischio delocalizzazione; aumentare la produzione nazionale di gas naturale e riequilibrare, sul piano geopolitico, la struttura di approvvigionamento del Paese; promuovere una riforma del mercato elettrico, al fine di disaccoppiare la valorizzazione della crescente produzione di energia rinnovabile dal costo di produzione termoelettrica a gas».

COSTO ENERGETICO SOLO COMMODITY PER LA MANIFATTURA Loading...

Le ipotesi di impatto sui costi

L'impatto sui costi, del resto, è maggiore nei settori che fanno più uso delle commodity con i più forti rincari. In prospettiva, se i rincari saranno in parte temporanei come atteso (alimentari), la situazione dei margini potrebbe alleggerirsi per alcuni settori. Penalizzati resterebbero, invece, quelli che usano le commodity con i rincari più permanenti (metalli, tessili). Tutti i settori si possono giovare del rimbalzo dell'economia italiana, su cui però si stanno accumulando rischi al ribasso: più domanda significherebbe qualche spazio in più per un ritocco al rialzo dei listini industriali, mirato a recuperare parte dell'erosione del mark-up subita finora. Per ora, resta la sofferenza dei margini operativi delle imprese industriali italiane, in diversi settori. Nel 4° trimestre 2021 è stimato il permanere di una situazione difficile sui margini, che sembra tendenzialmente peggiore nei settori produttivi più a valle. Infatti, le commodity non stanno ancora recedendo dai rincari degli ultimi mesi e, quindi, i costi delle imprese restano molto alti.