Allarme di Confindustria: senza stop all’aumento Iva Italia a crescita zero

Legge bilancio: 2020 anno svolta se avvio taglio cuneo significativo

Il 2020, continua CsC, «può essere un anno di svolta a patto che il dividendo dei tassi d’interesse ai minimi storici venga utilizzato per ricreare il clima di fiducia, rilanciare gli investimenti privati e avviare in modo significativo la riduzione del peso fiscale sui lavoratori». Per la prossima Manovra il CsC ha fatto due simulazioni circa la riduzione del cuneo fiscale allo studio del Governo: una che estende il bonus 80 euro agli incapienti che costerebbe 2 miliardi e funzionerebbe come incentivo al lavoro da modulare insieme al Reddito di cittadinanza; l’altra che rimodula lo scaglione Irpef dal 27% al 23% e riguarderebbe 23 milioni di lavoratori con un costo di 7,9 miliardi.

PER APPROFONDIRE - Consulta il dossier “Verso la manovra”

Per il 2020 Pil in ribasso di 0,4 punti rispetto alle stime di primavera

Per il 2020, lo scenario del CsC prevede una revisione al ribasso del Pil di 0,4 punti rispetto alle stime di primavera. Ciò è dovuto alla peggiore dinamica attesa per la seconda metà del 2019, alla dinamica inferiore alle attese del commercio mondiale (a causa dell'intensificarsi delle tensioni protezionistiche e dell'incertezza geoeconomica) e il peggioramento maggiore del previsto dell'attività produttiva in Germania, primo mercato di sbocco per i prodotti italiani.

Con sterilizzazione Iva Iva tasso di crescita leggermente positivo

Fin qui lo scenario a politiche invariate. Secondo una simulazione realizzata dal CsC con il modello macro-econometrico, nel caso di annullamento della clausola di salvaguardia con finanziamento integralmente a deficit e quindi di non aumento delle aliquote IVA nel 2020, dell'economia italiana registrerebbe un +0,4 per cento di Pil, rispetto alla crescita zero stimata nello scenario di base; il deficit in rapporto al Pil, però, sarebbe molto più alto, pari al 2,8 per cento, rispetto all'1,7 per cento del baseline. Lo scenario di base del CsC è, necessariamente, realizzato a politiche invariate, ovvero scontando il rincaro Iva.

Conti pubblici 2019 meglio di NaDef

In uno scenario che registra alcuni punti di debolezza, c’è un elemento positivo. «Nonostante l’economia italiana sia ferma da più di un anno - si legge nell’indagine - i conti pubblici non ne stanno risentendo». Il deficit/Pil scenderà all’1,8% nel 2019 e, con l’aumento dell’Iva, scenderebbe ancora per arrivare all’1,7%. Ma considerando le intenzioni del Governo di sterilizzare l'incremento, nel 2020 il deficit è previsto risalire al 2,8%. Alcuni fattori, dalle entrate al calo dello spread ai risparmi su quota 100 e reddito di cittadinanza, «hanno influito sui risultati di quest’anno che appaiono migliori di quanto indicato nella NaDef di inizio ottobre»: questo «permette di avere un deficit tendenziale per il 2020 che, anche senza aumento Iva, rimarrà sotto soglia 3% del Pil».