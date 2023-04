Allarme dell’Unione consumatori: in meno di due anni la pasta è aumentata del 37%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Comincia dalla pasta la guerra delle famiglie italiane al caro-carrello. L’Unione italiana consumatori denuncia: da giugno 2021 a oggi, poco meno di due anni, il prezzo di un chilo di pasta è aumentato del 37%. Ben oltre l’inflazione. Il Codacons, a sua volta, minaccia di portare la pasta venduta in Italia sul tavolo dell’Antitrust e delle procure. L’associazione sta studiando un nuovo esposto all’Autorità per la concorrenza e alla magistratura penale affinché accerti possibili illeciti sull’andamento dei listini al dettaglio: «È necessario - scrive il Codacons - verificare se vi siano anomalie sul mercato tese a mantenere elevati i prezzi al dettaglio di un prodotto molto presente sulle tavole degli italiani». Rincari che, secondo il Codacons, potrebbero configurare l'ipotesi di cartello anti-concorrenza e la fattispecie di manovre speculative su merci.

Sul caro-maccheroni ormai è scontro aperto. A lanciare il primo sasso nello stagno è stata nei giorni scorsi la Coldiretti, che sulla base dei dati Istat Coeweb ha denunciato che mentre il grano duro è stato pagato agli agricoltori il 30% in meno nell’ultimo anno, nello stesso periodo il prezzo della pasta è aumentato del 18%. Sul tavolo degli imputati, gli industriali fanno quadrato e si difendono, in particolare dalle accuse di speculazione: «Il grano ha prezzi troppo fluttuanti e non è l’industria della pasta a determinare il prezzo del grano duro, a farlo è il mercato globale con meccanismi e quotazioni internazionali», ha fatto sapere ieri Riccardo Felicetti, presidente dei pastai di Unione italiana food. I produttori ricordano poi che è vero che il grano duro e la semola impattano in modo rilevante sul costo finale della pasta, che è un prodotto monoingrediente, ma occorre anche tenere presente altre voci di costo come l’energia, gli imballaggi e itrapsorti, «tutti ambiti in cui i rincari sono ancora evidenti ed elevati», dice Felicetti.

Tra i due contendenti - da una parte gli agricoltori, dall’altra i pastai - di certo è il consumatore a godere di meno. «Il prezzo della pasta deve scendere immediatamente - dice il presidente dell’Unione consumatori - è vero che a fare il prezzo è il mercato globale, peccato che le quotazioni del frumento siano scese». Secondo gli indici dei prezzi alla produzione del grano duro dell’Ismea, le quotazioni nel mese di marzo sono scese del 21,8% rispetto a marzo 2022.